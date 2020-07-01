Явка на избирательные участки Свердловской области составила 42,3%
В Свердловской области жители региона продолжают участвовать в голосование по поправкам в Конституцию. К 12 часов явка избирателей составила 42,3%. По данным свердловского Избиркома, с 8 утра двери открыли 2532 участка.
- Мы работаем в штатном режиме. Проголосовало 1 412 621 участник. Максимальный показатель в северной части в Пелыме, у них явка 75, 89%. В Екатеринбурге самым неактивным районом оказался Чкаловский. Там на участки пришло уже 31,45%. В целом Екатеринбург показывает явку порядка 33%, - сказал председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.
По словам представителя избирательной комиссии, нарушений зафиксировано не было.
Онлайн-трансляцию о том, как идет голосование, смотрите по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU
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