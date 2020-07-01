2020-07-01T11:45:36+03:00
Общество

Явка на избирательные участки Свердловской области составила 42,3%

Сегодня, 1 июля, итоговый день голосования
Юлия СТАЛИНА
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Участки открылись в 8 утра.Участки открылись в 8 утра.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области жители региона продолжают участвовать в голосование по поправкам в Конституцию. К 12 часов явка избирателей составила 42,3%. По данным свердловского Избиркома, с 8 утра двери открыли 2532 участка.

- Мы работаем в штатном режиме. Проголосовало 1 412 621 участник. Максимальный показатель в северной части в Пелыме, у них явка 75, 89%. В Екатеринбурге самым неактивным районом оказался Чкаловский. Там на участки пришло уже 31,45%. В целом Екатеринбург показывает явку порядка 33%, - сказал председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

По словам представителя избирательной комиссии, нарушений зафиксировано не было.

Онлайн-трансляцию о том, как идет голосование, смотрите по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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