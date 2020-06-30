2020-06-30T17:53:38+03:00
Звезды

Михаил Боярский сыграет учителя ОБЖ, а Николай Дроздов пойдет в поход: в Екатеринбурге снимут фильм о проблеме отцов и детей

Съемки начнутся уже в августе этого года
Юлия СТАЛИНА
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В съемках примет участие Николай Дроздов и Михаил Боярский.В съемках примет участие Николай Дроздов и Михаил Боярский.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ликуйте, в Екатеринбург приедут знаменитые российские актеры. А все потому что столица Урала скоро превратится в съемочную площадку фильма. Об этом рассказал уральский актер Александр Златопольский, который выступит продюсером киноленты.

По словам Златопольского, рабочее называние фильма «День отца», создатели хотят поднять вечный конфликт отцов и детей, где люди разных поколений пытаются наладить контакт друг с другом. Школьники вместе с учителями отправляются в поход, где столкнуться с различными приключениями. Зрители увидят красивые уральские пейзажи, песни, юмор.

В киноленте примут участие знаменитые российские актеры. Сниматься согласились артисты шоу «Уральских пельменей» Андрей Рожков и Слава Мясников, Михаил Боярский, другой «мушкетер» Валентин Смирнитский, телеведущий Николай Дроздов, актер программы «Шесть кадров» Сергей Дорогов. Команда собралась серьезная.

- Все артисты уже познакомились со сценарием, он им понравился. Михаил Боярский сыграет в нашем фильме учителя ОБЖ, а Николай Дроздов тоже пожелал поучаствовать в съемках в Екатеринбурге. Только сказал, что поедет сюда на поезде, а то возраст, - пояснил Александр Златопольский.

Снимать будут в Екатеринбурге и за пределами города. Пока съемочная группа выбирает красивые локации. Вскоре объявят кастинг для набора актеров небольших ролей. По словам организаторов, поучаствовать в создании фильма смогут выпускники уральского театрального вуза и местные актеры.

Съемки назначены на середину августа этого года. А сам фильм выйдет осенью 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Михаил Боярский сыграет учителя ОБЖ, а Николай Дроздов пойдет в поход: в Екатеринбурге снимут фильм о проблеме отцов и детей
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