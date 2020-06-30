В Екатеринбурге в честь дня голосования подсветят телебашню

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:50:35+03:00

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В Екатеринбурге в последние дни, отведенные под голосование по поправкам в Конституцию РФ, подсветят телебашню. Праздничная иллюминация будет работать в ночь с 30 июня на 1 июля, а также в ночь с 1 на 2 июля – с 22:00 до 04:00.

- Подсветка смонтирована в 2015 году, состоит из 32 светодиодных белых и красных прожекторов мощностью 50 Ватт и 20 цветодинамических светодиодных прожекторов мощностью по 30 Ватт каждый, - рассказали в региональном департаменте информполитики. – Подсвечиваются как внешние конструкции башни, так и внутренние.

Напомним, что завтра в Свердловской области, как и по всей России, пройдет заключительный этап голосования по поправкам в Конституцию РФ. За пять дней в регионе проголосовали больше миллиона человек. Явка составила 32,24%.

ИСТОЧНИК KP.RU