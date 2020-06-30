2020-06-30T12:28:55+03:00
Общество

По поправкам в Конституцию РФ проголосовали больше миллиона уральцев

Явка за пять дней составила 32,24%
Мария Трапезникова
Поделиться:
По поправкам в Конституцию РФ проголосовали больше миллиона уральцевПо поправкам в Конституцию РФ проголосовали больше миллиона уральцевФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловской области, как и по всей России, с 25 июня по 1 июля проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ. По данным регионального Избиркома явка за пять дней (по состоянию на 29 июня) составила 32,42% - то есть проголосовали больше миллиона человек (1 079 874). Максимальный показатель явки среди муниципалитетов Среднего Урала в Пелыме – 62,13%.

- В Екатеринбурге минимальным по-прежнему является Орджоникидзевский район (22,23%). В целом Екатеринбург показывает явку в 23,58%, - рассказали в Избиркоме.

Еще около 139,5 тысяч горожан воспользовались правом проголосовать на дому. Напомним, такие заявления принимаются вплоть до 17:00 1 июля. Еще 74 823 уральца приняли участие в голосовании во дворах.

На всех участках в области дежурят порядка 12 тысяч наблюдателей. А вся процедура голосования проходит с соблюдением мер санбезопасности: с социальной дистанцией, масками, перчатками, а также дезинфекцией участков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Свердловской области откроют детские сады
В Екатеринбурге в честь дня голосования подсветят телебашню
Банк УРАЛСИБ запустил возможность безопасного подтверждения операций в онлайн-каналах для бизнеса
Свердловская область отправляет в армию первого за пять лет представителя малочисленного народа манси
Директора уральской школы отправили под суд за кражу 240 тысяч
Уральская художница продает картины, чтобы помочь тяжело больному ребенку СМА
В Екатеринбурге отправили под суд живодера, выкинувшего из окна 10 этажа своего пса
Генеральная прокуратура проводит конкурс к Международному дню против коррупции
В Екатеринбурге на три месяца перекрывают три улицы
Российские компании начали сильнее контролировать сотрудников
По поправкам в Конституцию РФ проголосовали больше миллиона уральцев
В Нижнем Тагиле ищут мужчину, укравшего из банкомата 20 тысяч
Из-за коронавируса в Кольцово в 11 раз сократился пассажиропоток
В оперштабе объяснили резкий прирост заболевших COVID-19 на Среднем Урале
Активисты Екатеринбурга предложили увеличить территорию парка XXI Партсъезда
В Екатеринбурге мошенника, укравшего миллион, отправили под суд
За сутки на Среднем Урале от коронавируса погибли еще два человека
Под Екатеринбургом за три миллиона отремонтируют корпуса Березовской ЦГБ
ВТБ увеличивает сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5%
В Екатеринбурге парень угнал «Волгу» и протаранил ей забор
Какие справки нужны, чтобы отправить ребенка в летний лагерь: объясняют в мэрии Екатеринбурга
В Екатеринбурге торговец продал полицейскому 25 тысяч нелегальных масок и отделался штрафом
В Свердловской области «Почта России» не будет работать 1 июля
На Урале под суд отправили отца с сыном, укравших с пасеки пчелиные ульи
Tele2 расширила зону покрытия сети в Свердловской области в первом полугодии 2020 года
Екатеринбуржец задолжал по алиментам 120 тысяч
Клещи покусали уже 28 тысяч уральцев
Уральцы создали дизайнерские носки с песнями «Мумий Тролля», чтобы помочь врачам