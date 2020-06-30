По поправкам в Конституцию РФ проголосовали больше миллиона уральцев

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:28:55+03:00

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В Свердловской области, как и по всей России, с 25 июня по 1 июля проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ. По данным регионального Избиркома явка за пять дней (по состоянию на 29 июня) составила 32,42% - то есть проголосовали больше миллиона человек (1 079 874). Максимальный показатель явки среди муниципалитетов Среднего Урала в Пелыме – 62,13%.

- В Екатеринбурге минимальным по-прежнему является Орджоникидзевский район (22,23%). В целом Екатеринбург показывает явку в 23,58%, - рассказали в Избиркоме.

Еще около 139,5 тысяч горожан воспользовались правом проголосовать на дому. Напомним, такие заявления принимаются вплоть до 17:00 1 июля. Еще 74 823 уральца приняли участие в голосовании во дворах.

На всех участках в области дежурят порядка 12 тысяч наблюдателей. А вся процедура голосования проходит с соблюдением мер санбезопасности: с социальной дистанцией, масками, перчатками, а также дезинфекцией участков.

ИСТОЧНИК KP.RU