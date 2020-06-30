Под Екатеринбургом за три миллиона отремонтируют корпуса Березовской ЦГБ

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:25:54+03:00

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В Березовском, пригороде Екатеринбурга, за три миллиона отремонтируют корпуса местной ЦГБ в медгородке. В частности, запланирован ремонт кровли здания скорой помощи, а также работы по автоматизации вентиляции и изготовление Вводного распределительного устройства энергоснабжения здания и оборудования детского стационара.

- Так как сегодня медики службы скорой помощи находятся «на острие атаки», работать тяжело, вызовов очень много, мы настроены на поддержку, в первую очередь, именно этому отделению, - рассказал депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Брозовский.

Помощь в строительных работах окажет местная компания BROZEX. Кроме того, Березовская ЦГБ неоднократно получает помощь в переоборудовании и модернизации отделений. А не так давно медикам доставили около 300 защитных костюмов, шесть бактерицидных рециркуляторов и два распылителя для обработки и обеззараживания помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU