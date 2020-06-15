2020-06-15T11:22:23+03:00
Общество

Медикам Березовской ЦГБ подарили «антикоронавирусные» костюмы

Порядка 760 тысяч на закупку были выделены со спецсчета СОСПП
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба СОСППФото: пресс-служба СОСПП
Изменить размер текста:

Березовская ЦГБ получила в подарок около 300 противоэпидемических костюмов для медиков, сражающихся с коронавирусом, шесть бактерицидных рециркуляторов и два распылителя для обработки и обеззараживания помещений. Деньги на покупку – порядка 760 тысяч – были выделены со спецсчета СОСПП.

- Мы получили так необходимые нам средства для защиты медперсонала и дезинфекции помещений. Эта помощь нужна нам не только сегодня в борьбе с коронавирусом, но и будет очень полезна в дальнейшем в борьбе с другими инфекционными заболеваниями, - рассказал главврач Березовской ЦГБ Станислав Кан.

Костюмы раздадут сотрудникам скорой помощи, участковым и другим отделениям ЦГБ, чтобы оказывать помощь пациентам с предварительным или подтвержденным коронавирусом. Облучатели-рециркуляторы будут установлены в отделениях амбулаторно-поликлинической службы: хирургическом, травматологии, ЛОР-отделении и в фойе первого этажа Поликлиники №1.

Помощь от СОСПП уже получили медики, санврачи и сотрудники полиции Екатеринбурга, Асбеста, Каменска-Уральского, Ревды, Камышлова, Нижнего Тагила и других городов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В праздничные выходные на свердловских трассах поймали 300 пьяных водителей
«Четвертый класс горимости леса»: свердловские спасатели объявили о высокой пожароопасности
Медикам Березовской ЦГБ подарили «антикоронавирусные» костюмы
За сутки медики вылечили от коронавируса 91 уральца
Жителям уральской глубинки организовали бесплатный автобус, чтобы развозить малышей в детский сад
ВТБ открыл офис в Троицке
Врачи рассказали о состоянии семимесячного ребенка, которого екатеринбуржец избил из-за плача
В Екатеринбурге «Водоканал» заплатит 180 тысяч за вредные выбросы в воздух
Был под действием наркотиков: на Урале в тюрьму отправили водителя, по вине которого погиб человек
Технология СвЖД «Ночной экспресс» помогает предприятиям сокращать транспортные расходы
Под Екатеринбургом оштрафовали пивной магазин за отсутствие масок у сотрудников
«Пассажир ехал в багажнике»: ночью в Богдановиче произошла смертельная авария
Житель уральской глубинки угнал у друга машину после того, как тот отказался с ним выпить
Звезда «Уральских пельменей» стала ведущей детского КВН