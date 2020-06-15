Медикам Березовской ЦГБ подарили «антикоронавирусные» костюмы

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:22:23+03:00

Порядка 760 тысяч на закупку были выделены со спецсчета СОСПП

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Березовская ЦГБ получила в подарок около 300 противоэпидемических костюмов для медиков, сражающихся с коронавирусом, шесть бактерицидных рециркуляторов и два распылителя для обработки и обеззараживания помещений. Деньги на покупку – порядка 760 тысяч – были выделены со спецсчета СОСПП.

- Мы получили так необходимые нам средства для защиты медперсонала и дезинфекции помещений. Эта помощь нужна нам не только сегодня в борьбе с коронавирусом, но и будет очень полезна в дальнейшем в борьбе с другими инфекционными заболеваниями, - рассказал главврач Березовской ЦГБ Станислав Кан.

Костюмы раздадут сотрудникам скорой помощи, участковым и другим отделениям ЦГБ, чтобы оказывать помощь пациентам с предварительным или подтвержденным коронавирусом. Облучатели-рециркуляторы будут установлены в отделениях амбулаторно-поликлинической службы: хирургическом, травматологии, ЛОР-отделении и в фойе первого этажа Поликлиники №1.

Помощь от СОСПП уже получили медики, санврачи и сотрудники полиции Екатеринбурга, Асбеста, Каменска-Уральского, Ревды, Камышлова, Нижнего Тагила и других городов.

ИСТОЧНИК KP.RU