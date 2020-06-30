В Свердловской области «Почта России» не будет работать 1 июля

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:17:31+03:00

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Завтрашний день, 1 июля, будет официальным выходным для всех жителей России – в стране пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. В связи с этим свердловский филиал «Почты России» объявил, что будет закрыт. Сегодня, 30 июня, все отделения будут работать по обычному графику, без каких-либо сокращений.

- Уточнить режим работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении «Почты России» и на сайте компании, - добавили в пресс-службе.

Напомним, в Свердловской области голосование проходит с 25 июня. За четыре дня явка составила 25% - свой голос отдели больше 850 тысяч человек. Из-за пандемии коронавируса схему мероприятия немного изменили – работают не только избирательные участки, но также «передвижные» пункты во дворах дома.

ИСТОЧНИК KP.RU