2020-06-30T06:38:20+03:00
Общество

Клещи покусали уже 28 тысяч уральцев

Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года
Мария Трапезникова
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Клещи покусали уже 28 тысяч уральцевКлещи покусали уже 28 тысяч уральцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным регионального Роспотребнадзора на 29 июня, с начала теплого сезона клещи покусали уже 28 200 жителей Свердловской области. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (26 603). Среди детей до 17 лет зарегистрировано 6 627 случаев.

- Наибольшее количество пострадавших отмечается в Пышминском ГО, Слободо-Туринском районе, Талице, Рефтинском, Байкалово, Тугулыме, Асебсте, Дегтярске, Камышлове и Камышловском районе, Тавде, Каменске-Уральском, Таборинском и Ирбитском районах, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге зарегистрировано 9 477 пострадавших (33,6% от всех), в том числе 1736 детей. Кстати, накануне мы рассказывали, что больше всего клещей в Верх-Исетском районе, так что будьте аккуратны.

В медорганизации с предварительным клещевым энцефалитом было госпитализировано 116 человек (диагноз повредился у 9 человек, включая 4 детей), а с клещевым боррелиозом – 520 человек (подтверждено 39 случаев, включая 6 детей).

В этом году в Свердловской области планируется обработать от клещей 12 200 гектаров территории. На сегодняшний день обработано 9898 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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