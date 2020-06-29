2020-06-29T12:23:59+03:00
Общество

Роспотребнадзор назвал район Екатеринбурга, в котором больше всего жителей покусали клещи

В городе насчитано уже 9 920 случаев укусов
Мария Трапезникова
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Роспотребнадзор назвал район Екатеринбурга, в котором больше всего жителей покусали клещиРоспотребнадзор назвал район Екатеринбурга, в котором больше всего жителей покусали клещиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Роспотребнадзор по Екатеринбургу опубликовал статистику по укусам клещей. Всего от них пострадали 9 920 жителей. Больше всего – в Верх-Исетском районе: в поселках Широкая Речка, Чусовское Озеро и Палкинский Торфянник.

На втором месте среди «укушенных» районов стали Октябрьский и Чкаловский районный. В Орджоникидзевском, Кировском, Ленинском и Железнодорожном районах зарегистрировано меньше 400 пострадавших от клещей екатеринбуржцев.

Кроме того, около трех тысяч жителей покусали в черте города, в том числе 948 – в коллективных садах. С предварительным диагнозом клещевых инфекций в больницы были госпитализированы 143 человека. У трех из них подтвердили клещевой энцефалит, еще у девяти – клещевой боррелиоз. Всего в регионе клещи покусали больше 27 тысяч человек.

Если вы вдруг нашли на себе клеща, его можно отнести на исследование в пункты Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, которые работают в Екатеринбурге по адресам: Гагарина, 49, 8 Марта, 177 и Авангардная, 5А.

ИСТОЧНИК KP.RU

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