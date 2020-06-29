2020-06-29T19:26:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Свердловской области за сутки на коронавирус обследовали 8 716 человек

Специалисты провели 9 477 исследований проб на коронавирус
Алина СУРИНА
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В регионе с начала пандемии зафиксировано 12 516 заболевшихВ регионе с начала пандемии зафиксировано 12 516 заболевшихФото: Алексей БУЛАТОВ
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По информации на 29 июня, в Свердловской области за сутки на коронавирус обследовали 8 716 человек. Данные опубликовали в региональном оперштабе. Специалисты за это же время провели 9 477 исследований проб на коронавирус.

- Общее количество проведенных в регионе исследовании составляет 560 879. Обследован всего 522 817 человек, - рассказали в оперштабе.

Напомним, что сегодня стало известно еще о 214 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 12 516 заболевших. По данным на 29 июня, 150 человек находятся в тяжелом состоянии. 685 пациентов в состоянии средней тяжести. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Динамика распространения коронавируса на Урале на 29 июня Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на Урале на 29 июняФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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