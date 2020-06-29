2020-06-29T19:09:13+03:00
Общество

ВТБ разработал Путеводитель акционера

В путеводителе компактно собрана вся информация, которая может оказаться полезной для инвесторов
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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Банк ВТБ представил новую форму отчётности для акционеров и инвесторов – «Путеводитель акционера». Цель путеводителя – помочь частным инвесторам, приобретающим акции ВТБ, сориентироваться в структуре группы ВТБ, принципах ее корпоративного управления, а также своих правах и обязанностях.

В путеводителе компактно собрана вся информация, которая может оказаться полезной для инвесторов – от структуры группы ВТБ и акционерного капитала до информации в части ESG-инициатив банка. В документ интегрированы ссылки и QR-коды, которые позволяют моментально перейти к более подробной информации на сайте ВТБ и иных ресурсах.

«Количество акционеров ВТБ продолжает увеличиваться и на сегодня составляет около 275 тысяч лиц, прирост с начала года составил уже более 70%, – отметил Игорь Репин, член Наблюдательного совета и глава Консультационного совета акционеров банка. – ВТБ всегда следует лучшим практикам корпоративного управления, и появление путеводителя – ещё одно свидетельство лидерства банка в области коммуникаций с акционерами и инвесторами».

Путеводитель акционера доступен для скачивания на сайте ВТБ, в дальнейшем планируется выпустить печатную версию для участников очных собраний акционеров и мероприятий для инвесторов.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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