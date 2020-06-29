За сутки от коронавируса умерли еще два уральца
За минувшие сутки от коронавируса погибли еще два жителя Свердловской области. Всего же с начала пандемии официально зарегистрировано 93 смерти. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Кроме того, сегодня стало известно о 214 новых заболевших на Среднем Урале. Больше всего – в Екатеринбурге (+180). За все время в регионе 12 516 заболевших. Состояние 150 человек – тяжелое, из них 114 человек находятся в реанимации. Еще 53 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.
- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 685. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в роперштабе.
Но есть и хорошие новости: за время уральским врачам удалось вылечить 7 309 пациентов. Только за сутки из больниц было выписано 90 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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