Нарушений нет: на Урале подвели итоги первого дня голосования по поправкам в Конституцию
На Урале подвели итоги первого дня голосования по поправкам в Конституцию. Их озвучил Облизбирком. Напомним, что голосование, начатое вчера продлится ровно неделю - до 1 июля.
На горячую линию Избирательной комиссии Свердловской области за первый день голосования поступило 280 звонков. Подавляющее количество вопросов жителей региона – о графике работы избирательных участков. Сообщений о нарушениях в ходе голосования не зафиксировано. На сообщение о возможных нарушениях выезжали мобильные бригады Центра общественного наблюдения.
- Сегодня ход голосования контролировали наблюдатели от Общественной палаты Свердловской области. Также в регионе начал активную деятельность Центр общественного наблюдения – мобильные бригады только в Екатеринбурге выехали на проверку четырех сигналов о возможных нарушениях, - рассказали в департаменте информационной политики города.
После закрытия участков комиссии упаковали бюллетени в сейф-пакеты, опечатали и поместили на хранение. Вскрывать их будут только после восьми вечера 1 июля, когда закончится вся неделя общероссийского голосования.
Напомним, в Свердловской области работают 2 532 избирательных участка. Явка за первый день голосования составила 6,34% - это 211 084 человека. В Екатеринбурге проголосовали 4,05% граждан. Максимальный показатель зафиксировали в Пышминском районе - 21,34%.
ИСТОЧНИК KP.RU