2020-06-26T18:13:46+03:00
Общество

Нарушений нет: на Урале подвели итоги первого дня голосования по поправкам в Конституцию

На проверку нарушений выезжали мобильные бригады Центра общественного наблюдения
Алина СУРИНА
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Вскрывать бюллетени и подсчитывать результаты будут только после восьми вечера 1 июляВскрывать бюллетени и подсчитывать результаты будут только после восьми вечера 1 июляФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале подвели итоги первого дня голосования по поправкам в Конституцию. Их озвучил Облизбирком. Напомним, что голосование, начатое вчера продлится ровно неделю - до 1 июля.

На горячую линию Избирательной комиссии Свердловской области за первый день голосования поступило 280 звонков. Подавляющее количество вопросов жителей региона – о графике работы избирательных участков. Сообщений о нарушениях в ходе голосования не зафиксировано. На сообщение о возможных нарушениях выезжали мобильные бригады Центра общественного наблюдения.

- Сегодня ход голосования контролировали наблюдатели от Общественной палаты Свердловской области. Также в регионе начал активную деятельность Центр общественного наблюдения – мобильные бригады только в Екатеринбурге выехали на проверку четырех сигналов о возможных нарушениях, - рассказали в департаменте информационной политики города.

После закрытия участков комиссии упаковали бюллетени в сейф-пакеты, опечатали и поместили на хранение. Вскрывать их будут только после восьми вечера 1 июля, когда закончится вся неделя общероссийского голосования.

Напомним, в Свердловской области работают 2 532 избирательных участка. Явка за первый день голосования составила 6,34% - это 211 084 человека. В Екатеринбурге проголосовали 4,05% граждан. Максимальный показатель зафиксировали в Пышминском районе - 21,34%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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