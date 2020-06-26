Стали известны первые результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ в Свердловской области
Вчера, 25 июня, в Свердловской области, как и по всей России, прошел первый день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Оно продлится ровно неделю, до 1 июля. Как рассказали в региональном Избиркоме, явка за первый день голосования составила 6,34% - это 211 084 человека.
- Максимальный показатель – в Пышминском районе (21,34%), минимальный – в Березовском ГО (3,22%), в Екатеринбурге – 4,05%, - добавили в Избиркоме. – Явка за вчерашний день в целом по России составила 9,2% (включая дистанционное голосование) – в абсолютных цифрах проголосовали 10 000 126 граждан.
Напомним, в Свердловской области работают 2532 избирательных участка, больше 40 из них – временные, организованные на вокзале, в аэропорту, СИЗО и больницах.
Однако местоположение некоторых помещений для голосования было изменено в связи с требованиями Роспотребнадзора – чтобы обеспечить максимальную безопасность. Для этого, кстати, было закуплено порядка 10 миллионов СИЗов и больше 75 тонн жидких дезинфицирующих средств. Для проведения голосования в регионе было изготовлено 3,3 миллиона бюллетеней.
ИСТОЧНИК KP.RU