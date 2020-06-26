Стали известны первые результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ в Свердловской области

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:52:48+03:00

За первый день проголосовали 211 тысяч уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

За первый день проголосовали 211 тысяч человек

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Вчера, 25 июня, в Свердловской области, как и по всей России, прошел первый день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Оно продлится ровно неделю, до 1 июля. Как рассказали в региональном Избиркоме, явка за первый день голосования составила 6,34% - это 211 084 человека.

- Максимальный показатель – в Пышминском районе (21,34%), минимальный – в Березовском ГО (3,22%), в Екатеринбурге – 4,05%, - добавили в Избиркоме. – Явка за вчерашний день в целом по России составила 9,2% (включая дистанционное голосование) – в абсолютных цифрах проголосовали 10 000 126 граждан.

Напомним, в Свердловской области работают 2532 избирательных участка, больше 40 из них – временные, организованные на вокзале, в аэропорту, СИЗО и больницах.

Однако местоположение некоторых помещений для голосования было изменено в связи с требованиями Роспотребнадзора – чтобы обеспечить максимальную безопасность. Для этого, кстати, было закуплено порядка 10 миллионов СИЗов и больше 75 тонн жидких дезинфицирующих средств. Для проведения голосования в регионе было изготовлено 3,3 миллиона бюллетеней.

ИСТОЧНИК KP.RU