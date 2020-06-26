2020-06-26T15:50:32+03:00
Общество

ВТБ Лизинг поддержал более 1,3 тысяч клиентов во время пандемии

ВТБ Лизинг подписал свыше 4 тысяч дополнительных соглашений с клиентами по всей стране
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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ВТБ Лизинг за период реализации собственного комплекса мер по реструктуризации лизинговых платежей во время пандемии подписал свыше 4 тысяч дополнительных соглашений с клиентами по всей стране, из них более 1,1 тысячи - в электронном виде. Пакетное решение было разработано с целью поддержки клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса в период режима самоизоляции. Предложение предусматривает перенос платежей на 4-6 месяцев с существенным (до 80%) снижением их размера и пропорциональным увеличением срока лизинга.

За период действия программы ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) принял через личный кабинет на сайте свыше 2 600 обращений от действующих клиентов компании более чем по 6 700 договорам лизинга. Коммерческое предложение с вариантом пересмотра графика платежей в соответствии с условиями программы формировалось за один рабочий день, и клиенты могли оперативно принять решение о реструктуризации. Для удобства работы в условиях введенных ограничений ВТБ Лизинг использовал систему электронного документооборота, в итоге в цифровой среде было подписано около 30% дополнительных соглашений.

До официального старта программы, в марте и апреле этого года, ВТБ Лизинг получил свыше 4 300 обращений от клиентов за временным снижением финансовой нагрузки более чем по 11 600 договорам лизинга. Все они получили возможность оплаты платежей с задержкой без штрафных начислений.

Из этого числа порядка 1 500 клиентов повторно обратились в компанию после старта программы реструктуризации, а остальные смогли вернуться к установленному договором графику. Программа действует с 1 мая по 30 июня 2020 года.

"Разработка пакетного решения по реструктуризации платежей позволила нам оперативно отреагировать на запрос клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса о снижении финансовой нагрузки в период пандемии. В начале мы получали ежедневнодо 200, а на пике – до 500 таких обращений по всей стране. Нам было важно быстро предложить решение вопроса, чтобы клиенты могли оперативно перестроить процессы под меняющуюся реальность и стабилизировать свое положение. Поэтому на первом этапе мы просто дали им возможность отложить лизинговые платежи без штрафов с нашей стороны, чтобы спокойнее пережить период высокой неопределенности, и разработали единый подход к работе с такими обращениями, чтобы сократить время принятия решений. После начала действия программы в мае мы ежедневно получали более 100 запросов о реструктуризации, а уже в июне динамика стала снижаться, и количество ежедневных запросов сократилось в среднем до 35-40. Мы видим, что ситуация в экономике постепенно стабилизируется, и клиенты ВТБ Лизинг в массовом порядке не испытывают потребности в экстренных мерах поддержки", - отмечает генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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