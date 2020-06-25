2020-06-25T06:57:12+03:00
Общество

Самолеты из Екатеринбурга в Калининград будут летать в два раза чаще

«Уральские авиалинии» добавили рейсы по средам и воскресеньям
Мария Трапезникова
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Самолеты из Екатеринбурга в Калининград будут летать в два раза чащеСамолеты из Екатеринбурга в Калининград будут летать в два раза чащеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 15 июля по 23 октября вдвое увеличивает число рейсов из Екатеринбурга в Калининград. Теперь улететь можно будет четыре раза в неделю: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Рейсы по понедельникам и пятницам по-прежнему будут вылетать из Екатеринбурга в 11:00, а по средам и воскресеньем – в 9:00. Обратно в столицу Урала – в 12:25 и 10:30 соответственно.

- Власти Калининградской области постепенно начали смягчать ограничительные меры: открываются летние веранды ресторанов и кафе, заработали музеи с соблюдением повышенных требований к профилактике распространения коронавируса, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний». – Например, уже открыл Калининградский зоопарк – один из лучших в России, музей Мирового океана и музей-квартира Альтес Хаус.

Стоимость билетов составил от 9,5 тысяч рублей в одну сторону. Граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины в возрасте свыше 60 лет могут приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам на сайте авиакомпании и в авиакассах.

Мы, кстати, не так давно рассказывали, что в Кольцово с приходом лета увеличивается число рейсов до российского юга – Анапы, Геленджика, Сочи и Симферополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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