В Кольцово увеличилось число рейсов на российские курорты

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:02:18+03:00

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В Кольцово увеличивается число рейсов на отечественные черноморские курорты. Этим летом на российский юг будут летать сразу семь авиакомпаний. Так, например, в июне и июле запланирован 21 вылет в неделю в Анапу. Прямые рейсы из Екатеринбурга будут совершать четыре авиаперевозчика: «Победа», «Уральские авиалинии», «Россия», а с 1 июля еще и UTair.

- С 26 июня рейсы по маршруту «Екатеринбург – Симферополь» планирует осуществлять Nordwind: по понедельникам, пятницам и воскресеньям, - рассказали в пресс-службе Кольцово. – Сейчас туда ежедневно летают «Уральские авиалинии», а также «Россия». В целом в течение летнего сезона в Крым планируется выполнять до 30 рейсов еженедельно.

В июле из Кольцово можно будет также улететь в Геленджик. Со 2 июля туда будут летать «Уральские авиалинии»: трижды в неделю с вылетом из Екатеринбурга в 15:10 по местному времени – по вторникам, в 15:40 – по четвергам и субботам.

А вот в Сочи, на самый популярный курорт, запланированы рейсы сразу шести авиакомпаний. До восьми вылетов в сутки будут летать «Победа», «Уральские авиалинии», «Россия», Nordwind и Red Wings. Кроме того, туда же запускает рейсы и Azur air: с 1 июля по средам и субботам.

ИСТОЧНИК KP.RU