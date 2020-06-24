В Екатеринбурге начался парад в честь 75-летия Победы
В Екатеринбурге начался парад по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Как уточнили в ЦВО, в нем примут участие больше 2000 человек, более 100 единиц техники, а также 23 самолета и вертолета.
Напомним, что изначально парад должен был пройти в традиционную дату - 9 мая, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Однако именно в этот день – 24 июня – состоялся самый первый парад Победы 1945 года.
На территории Центрального военного округа парады проходят только в трех городах: в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.
Как видно по фото, далеко не все почетные гости парада соблюдают масочный режим и социальную дистанциюФото: Алексей БУЛАТОВ
Мы ведем онлайн-трансляцию и рассказываем о всем, что происходит на параде.
ИСТОЧНИК KP.RU