В Екатеринбурге начался парад в честь 75-летия Победы

24 Июнь 2020 2020-06-24T08:08:23+03:00

В этот же день прошел самый первый парад в 1945 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге начался парад по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как уточнили в ЦВО, в нем примут участие больше 2000 человек, более 100 единиц техники, а также 23 самолета и вертолета.

Напомним, что изначально парад должен был пройти в традиционную дату - 9 мая, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Однако именно в этот день – 24 июня – состоялся самый первый парад Победы 1945 года.

На территории Центрального военного округа парады проходят только в трех городах: в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

Как видно по фото, далеко не все почетные гости парада соблюдают масочный режим и социальную дистанциюФото: Алексей БУЛАТОВ

Мы ведем онлайн-трансляцию и рассказываем о всем, что происходит на параде.

ИСТОЧНИК KP.RU