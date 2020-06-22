Решила отомстить: школьница, издевающаяся над голубем, объяснила свой поступок

22 Июнь 2020 2020-06-22T19:46:05+03:00

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Сотрудники полиции установили личности двух девочек - живодерок, издевающихся над голубем в Краснотурьинске. Видео издевательств было опубликовано сегодня в соцсетях. Одной из школьниц оказалась 15-летняя ученица общеобразовательной школы № 1 Серова. Об этом рассказал глава пресс-службы свердловского полицейского главка полковник Валерий Горелых. По его словам, девочка из благополучной семьи. Сотрудникам полиции она рассказала о причинах издевательств над беспомощной птицей.

- Девушка вместе с подругой решила покормить голубей. Однако один из них якобы неожиданно больно клюнул школьницу. Ничего лучше не придумав, молодая особа, вероятно в отместку, поймала голубя и стала вырывать у него перья, - рассказал Валерий Горелых. - Сверстница вместо того, чтобы попытаться повлиять на подругу, сначала хладнокровно наблюдала за действиями мучительницы, а затем сама стала снимать этот процесс на камеру мобильного телефона.

Родителей школьниц уже привлекли к ответственности за «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Девочек тоже ждет наказание – они вскоре будут поставлены на профилактический учет в службу по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU