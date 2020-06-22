2020-06-22T10:00:42+03:00
Происшествия

Вырывали перья, били головой о скамью: на Урале две девочки-живодерки издевались над беспомощным голубем

Очевидцы засняли произошедшее на видео
Мария Трапезникова
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Фото: скриншот с видео сообщества "Краснотурьинск LIVE"Фото: скриншот с видео сообщества "Краснотурьинск LIVE"
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Ужасный случай произошел накануне в Краснотурьинске, что в Свердловской области. Вечером 21 июня две девочки жестоко издевались над беззащитным голубем: вырывали у него перья, били головой о скамью, на которой сидели, и, возможно, даже сломали птице крыло. Видео опубликовали очевидцы в сообществе «Краснотурьинск LIVE».

По словам автора видео, девочки сначала спокойно кормили голубя, а затем поймали и начали над ним издеваться. В какой-то момент одна из подростков достала телефон и стала фотографировать, как вторая пыталась посадить птицу на скамейку. Поначалу беззащитный голубь пытался вырваться из цепких пальцев, но под конец видео сдался.

В Краснотурьинске девочки-живодерки издевались над беззащитным голубем.видео: сообщество "Краснотурьинск LIVE"

- Как в таком возрасте можно быть настолько жестокими, не понимать, что голубю очень больно?! – Пишут подписчики сообщества. - Делали они это с жестокими улыбками на лицах.

Как рассказала «Комсомолке» орнитолог УрФУ Александра Хлопотова, птицу вряд ли после таких потрясений удастся вернуть обратно в природу – жить она сможет только при своевременном и квалифицированном вмешательстве ветеринара-орнитолога.

- О качестве жизни мы не говорим вообще, потому что тяжесть травм оценивается непосредственно при посещении ветеринара. И чтобы довести до специалиста такую птицу, нужно время. А это время может работать не на здоровье птицы, - заметила Александра. – Вернуть в природу такую птицу очень маловероятно – а скорее невозможно. Птица просто перестает понимать, что она выживет. Сначала она борется за свою жизнь, а после определенного количества травм и тяжести организм просто отказывается. И, опять же, у нее болевой шок. Он иногда вводит в ступор организм.

Девочки пытались посадить птицу на скамейку и сфотографировать это. Фото: скриншот с видео сообщества "Краснотурьинск LIVE"

Девочки пытались посадить птицу на скамейку и сфотографировать это. Фото: скриншот с видео сообщества "Краснотурьинск LIVE"

По словам орнитолога, боль, которую девочки причинили голубю, выдергивая перья, можно сравнить с тем, как в природе хищная птица ловит другую и начинает ее разделывать. Если говорить более прямо, то ощущения голубя в тот момент несравнимы даже с человеческой эпиляцией – по шкале от 1 до 10 ей можно дать 8.

- У человека есть волосы на голове и на теле. К волосяным луковицам подходят нервы и кровеносные сосуды. Покров птицы сходен с человеческим покровом по своему типу. К каждой из точек пера птицы подходят кровеносные сосуды. При удалении пера таким способом, птица испытывает резку и довольно пронзительную боль, - рассказывает Александра.

При этом выдернуть перья у птицы не так уж и легко, для этого надо приложить некоторые усилия.

Кстати, не так давно в Екатеринбурге местные жители заметили сразу девять трупов голубей, в районе дома №54 на улице Мичурина. Что с ними произошло – непонятно. По словам местных жителей, некоторые были еще живы, но абсолютно никак не реагировали на внешние раздражители.

Тогда же «Комсомолка» поговорила с экспертом по голубям в Екатеринбурге, Сергеем Сичкиным, который признался, что в столице Урала отношение к птицам, да и, в целом, к животным, несколько лучше, чем в других городах области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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