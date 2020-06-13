2020-06-13T13:09:58+03:00
Происшествия

«Несколько умерло в конвульсиях»: екатеринбуржцы во дворе своего дома обнаружили кладбище голубей

Огромное количество трупов лежат прямо под окнами, на проезжей части и детской площадке
Мария Трапезникова
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В Екатеринбурге, во дворе дома №54 по улице Мичурина, местные жители обнаружили страшную картину: прямо под окнами, на проезжей части, на детской площадке, а также в палисадниках лежало большое количество голубиных трупов. Что с ними произошло, непонятно.

- При мне несколько умерло в конвульсиях. Умирают уже несколько дней, но сегодня это стало заметно, потому что за сегодня их умерло около восьми штук, - рассказывает местных житель Максим Окатов в сообществе «Типичный Екатеринбург». – Все валяются на дороге, неизвестно, чем болеют, из-за этого может кто-то заразиться. Куда звонить, непонятно. Ветнадзор не работает, участковый тоже.

По словам Максима, во дворе есть и живые голуби – но они практически не реагируют на внешние раздражители и при виде человека не улетают и не уходят, а продолжают, не двигаясь, сидеть на месте.

Екатеринбуржцы заметили огромное количество трупов голубей во дворе дома.Видео: сообщество "Типичный Екатеринбург"

В фонде «Зоозащита» нам рассказали, что к ним никаких подобных обращений от жителей не поступало. Главный специалист по голубям в городе, Сергей Сичкин, тоже признался в разговоре с «Комсомолкой», что пока ничего подобного не видел.

- Я каждый день прохожу по улице, и, в частности, мимо помоек, но никто тут массово не умирал еще. И, собственно говоря, на голубятнях такого не было замечено – а я с голубятниками часто общаюсь, - рассказал Сергей.

Но, при этом, по его словам, голубей вряд ли кто-то мог отравить – все-таки у горожан отношение к животным и птицам, в целом, очень хорошее. За все 17 лет работы Сергей ни разу не сталкивался с тем, чтобы птицам специально подсыпали яд.

- Если все на видео правда, то на ум приходит, к сожалению, только это – отрава. Я никогда не видел, чтобы голуби так массово умирали, сразу, - признался волонтер. – Но есть еще одна возможная причина: где-то неподалеку могли ремонтировать чердак. Голуби за годы умирают и перед смертью прячутся под крыши. Поэтому, если это свежие трупы, рабочие могли просто «выскрести» их и сбросить вниз, когда чистили чердак.

Сергей считает, что для того, чтобы определить причину гибели птиц, лучше всего отдать их ветеринарам на вскрытие. Они посмотрят желудок и выяснят, могли ли голуби действительно чем-то отравиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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