2020-06-20T16:03:36+03:00
Спорт

«Урал» уступил «Рубину» в Екатеринбурге

Несмотря на то, что хозяева быстро открыли счет, гости вышли вперед во втором тайме
Олег ГАЛИМОВ
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Уже в начале первого тайма гол забил Михал КухарчикУже в начале первого тайма гол забил Михал КухарчикФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге состоялся матч 23 тура РФПЛ «Урал» - «Рубин». Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. Уже в начале первого тайма хозяева забили благодаря усилиям Михала Кухарчика. Но позже Хвича Кварацхелия забил ответный гол эффектным ударом через себя после подачи с углового.

Во втором тайме гости смогли выйти вперед: все тот же Хварацхелия прорвался по флангу и отдал пас на Солтмурада Бакаева, который отправлял мяч уже в пустые ворота.

Концовку матча «Урал» провел в большинстве, красную карточку за грубый фол против Эрика Бикфалви получил Вячеслав Подберезкин. Но воспользоваться численным преимуществом «шмели» так и не сумели.

Текстовую трансляцию матча вы можете посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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