Матч «Урал» - «Рубин» 20 июня 2020 года: онлайн-трансляция
Рассказываем о том, что происходит на «Екатеринбург Арене» в режиме онлайн
Российский футбол возвращается после трехмесячного перерыва. Фото: ФК "Урал"
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Сегодня на «Екатеринбург Арену» возвращается большой футбол! После шестимесячного отсутствия – а именно столько времени прошло с последнего на нынешний момент домашнего матча «Урала» - команда из Свердловской области вновь сыграет на родном поле.
Следите за матчем «Урал» - «Рубин» в нашей текстовой трансляции. Матч начнется в 14:00 по московскому времени.
Трансляция матча "Урал" - "Рубин", 20 июня 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU