Матч «Урал» - «Рубин» 20 июня 2020 года: онлайн-трансляция

Сегодня на «Екатеринбург Арену» возвращается большой футбол! После шестимесячного отсутствия – а именно столько времени прошло с последнего на нынешний момент домашнего матча «Урала» - команда из Свердловской области вновь сыграет на родном поле.

Следите за матчем «Урал» - «Рубин» в нашей текстовой трансляции. Матч начнется в 14:00 по московскому времени.