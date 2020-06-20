На Урале гаишники написали обращения к пешеходам на асфальте
В Ирбите сотрудники местного управления ГИБДД написали на асфальте обращение к пешеходам. Поводом для этого стала печальная статистика: в прошлом году на дорогах области в авариях пострадало 160 детей-пешеходов, еще трое – погибли.
Соблюдение простых правил дорожного движения предотвратит печальные последствия и поможет сохранить здоровье и жизни многих людей.Фото: полиция Ирбита
Поэтому в уральской глубинке решили провести акцию #ПДДнаАсфальте, нанеся надписи на асфальте перед одним из самых оживленных пешеходных переходов на перекрёстке улиц Советской и Азева. - С помощью трафаретов вблизи пешеходного перехода были нанесены надписи, которые должны привлечь внимание ирбитчан к теме безопасности на дорогах. Лозунги на асфальте призывают пеших участников дорожного движения быть внимательными и аккуратными при переходе дороги, - рассказывают в местном отделении полиции.
Фото: полиция Ирбита
Отметим, что вечером 19 июня в Екатеринбурге сбили 17-летнего велосипедиста. Юноша выехал на перекресток, не заметив красного сигнала светофора из-за солнца.
ИСТОЧНИК KP.RU