На Урале гаишники написали обращения к пешеходам на асфальте

20 Июнь 2020 2020-06-20T08:52:39+03:00

Перед тем, как начать переходить дорогу, пешеходам нужно снять наушники, посмотреть по сторонам, удостоверившись в безопасности перехода дороги. Дети являются самыми незащищенными участниками дорожного движения, поэтому взрослые должны брать детей за руку при переходе проезжей части. Фото: полиция Ирбита

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В Ирбите сотрудники местного управления ГИБДД написали на асфальте обращение к пешеходам. Поводом для этого стала печальная статистика: в прошлом году на дорогах области в авариях пострадало 160 детей-пешеходов, еще трое – погибли.

Соблюдение простых правил дорожного движения предотвратит печальные последствия и поможет сохранить здоровье и жизни многих людей.Фото: полиция Ирбита

Поэтому в уральской глубинке решили провести акцию #ПДДнаАсфальте, нанеся надписи на асфальте перед одним из самых оживленных пешеходных переходов на перекрёстке улиц Советской и Азева. - С помощью трафаретов вблизи пешеходного перехода были нанесены надписи, которые должны привлечь внимание ирбитчан к теме безопасности на дорогах. Лозунги на асфальте призывают пеших участников дорожного движения быть внимательными и аккуратными при переходе дороги, - рассказывают в местном отделении полиции.

Фото: полиция Ирбита

Отметим, что вечером 19 июня в Екатеринбурге сбили 17-летнего велосипедиста. Юноша выехал на перекресток, не заметив красного сигнала светофора из-за солнца.

ИСТОЧНИК KP.RU