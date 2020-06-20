Получил сотрясение и ушиб голени: на Юго-Западе Citroen сбил 17-летнего велосипедиста

20 Июнь 2020 2020-06-20T07:51:40+03:00

Позже выяснилось, что велосипедист выехал на перекресток на красный свет, но не увидел этого, якобы, из-за солнца. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

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В Екатеринбурге рабочая неделя закончилась аварией на улице Амундсена, где Citroen сбил 17-летнего велосипедиста. Как рассказали «КП» в отделении пропаганды городского управления ГИБДД, водитель иномарки двигался по улице Краснолесье в сторону Чкалова и наехал на юношу, когда пересекал перекресток.

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

- В результате ДТП пострадал 17-летний юноша, водитель велосипеда Stinger, госпитализирован в ДГКБ № 9 с диагнозом: сотрясение головного мозга, ушиб правой голени, - отметили в ГИБДД.

Позже выяснилось, что велосипедист выехал на перекресток на красный свет, но не увидел этого, якобы, из-за солнца.

- Госавтоинспекция города Екатеринбурга обращается к водителям с требованием о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, подчинении сигналам регулирования. При управлении вело и мото- транспортом использовать средства защиты, при пересечении проезжей части спешиваться и быть предельно внимательными, - добавили в ГИБДД города.

Напомним, что 19 июня на ЖБИ погиб мотоциклист.

ИСТОЧНИК KP.RU