Получил сотрясение и ушиб голени: на Юго-Западе Citroen сбил 17-летнего велосипедиста
В Екатеринбурге рабочая неделя закончилась аварией на улице Амундсена, где Citroen сбил 17-летнего велосипедиста. Как рассказали «КП» в отделении пропаганды городского управления ГИБДД, водитель иномарки двигался по улице Краснолесье в сторону Чкалова и наехал на юношу, когда пересекал перекресток.
Фото: УГИБДД по Екатеринбургу
- В результате ДТП пострадал 17-летний юноша, водитель велосипеда Stinger, госпитализирован в ДГКБ № 9 с диагнозом: сотрясение головного мозга, ушиб правой голени, - отметили в ГИБДД.
Позже выяснилось, что велосипедист выехал на перекресток на красный свет, но не увидел этого, якобы, из-за солнца.
- Госавтоинспекция города Екатеринбурга обращается к водителям с требованием о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, подчинении сигналам регулирования. При управлении вело и мото- транспортом использовать средства защиты, при пересечении проезжей части спешиваться и быть предельно внимательными, - добавили в ГИБДД города.
Напомним, что 19 июня на ЖБИ погиб мотоциклист.
ИСТОЧНИК KP.RU