На месте работают следователи, полиция и МЧС: в Екатеринбурге пенсионер на легковушке насмерть сбил байкера

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:53:07+03:00

Мужчина выезжал со двора и не заметил движущийся на большой скорости мотоцикл

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем, 19 июня, в Екатеринбурге, в районе улицы Сыромолотова, произошло смертельное ДТП: «Лада» сбила байкера на мотоцикле. В результате сильного удара мотоциклист отлетел на тротуар, разбил голову и потерял сознание.

- По предварительной информации, водитель легковушки, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении водителю мотоцикла Yamaha, который двигался в сторону Сиреневого бульвара, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Как добавили в Госавтоинспекции, 42-летнего байкера, к сожалению, спасти не удалось – он погиб на месте аварии. За рулем «Лады» сидел 72-летний пенсионер, стаж вождения которого – больше 30 лет. Он рассказал, что во время выезда со двора посмотрел по сторонам и никого не заметил. А когда начал двигаться, то неожиданно из-за припаркованных машин вылетел мотоциклист. Пассажиров в машине не было, сам водитель не пострадал.

- Также известно, что во время движения у водителя мотоцикла мотошлем был в сумке, - добавили в ГИБДД. – На месте работает следователь специализированного отдела ГУ МВД России по Свердловской области, руководители и сотрудники Госавтоинспекции и МЧС.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Сейчас составляются процессуальные документы, опрашиваются участники и очевидцы аварии. Все обстоятельства также выясняются. Госавтоинспекция еще раз напоминает, что водитель при выезде на дорогу с прилегающей территории обязан уступить дорогу другим ТС и пешеходам.

ИСТОЧНИК KP.RU