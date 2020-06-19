2020-06-19T12:55:17+03:00
Происшествия

Из головы течет кровь: на ЖБИ «Лада» сбила байкера

В ГИБДД пообещали прокомментировать аварию позже
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: читатели "КП"Фото: читатели "КП"
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В Екатеринбурге на улице Сыромолотова, 10 водитель «Лады Ларгус» сбил мотоциклиста. В результате столкновения последний упал на асфальт, разбил голову, и потерял сознание.

Фото: читатели "КП"

Фото: читатели "КП"

- Проезжал мимо, вся дорога в крови! – рассказал «КП» читатель Алексей.

В отделении пропаганды городского управления ГИБДД пообещали прокомментировать аварию позже. На фото с места ЧП видно, что мотоцикл отлетел на газон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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