Из головы течет кровь: на ЖБИ «Лада» сбила байкера
В ГИБДД пообещали прокомментировать аварию позже
Фото: читатели "КП"
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В Екатеринбурге на улице Сыромолотова, 10 водитель «Лады Ларгус» сбил мотоциклиста. В результате столкновения последний упал на асфальт, разбил голову, и потерял сознание.
Фото: читатели "КП"
- Проезжал мимо, вся дорога в крови! – рассказал «КП» читатель Алексей.
В отделении пропаганды городского управления ГИБДД пообещали прокомментировать аварию позже. На фото с места ЧП видно, что мотоцикл отлетел на газон.
ИСТОЧНИК KP.RU