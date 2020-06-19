2020-06-19T14:20:32+03:00
Общество

Закроют ли на Среднем Урале алкомаркеты в жилых домах: отвечает губернатор Евгений Куйвашев

В апреле глава региона запретил продажу алкоголя после 19:00
Мария Трапезникова
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В апреле глава региона запретил продажу алкоголя после 19:00В апреле глава региона запретил продажу алкоголя после 19:00Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области после введения режима самоизоляции губернатор Евгений Куйвашев принял решение сократить время продажи алкоголя – теперь им можно торговать только до 19:00, хотя изначально было разрешено до 23:00. Многие жители просили снять запрет, но губернатор остался неприклонен.

А сегодня подписчик главы региона в Instagram попросил вообще закрыть все алкомаркеты, которые располагаются в жилых домах. Вот что ответил Евгений Куйвашев:

- Этот вопрос относится к сфере федерального регулирования. Законодательство меняется, и определенные меры для того, чтобы навести порядок, вводятся. Буквально в мае в ФЗ о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции были внесены изменения, которыми были запрещена продажа алкогольной продукции в многоквартирных домах, - объяснил губернатор.

Но, по его словам, эта мера касается только объектов общественного питания. Нельзя закрывать алкомаркеты в жилых домах, поскольку это может сильно ударить по торговле – это ведь тоже и рабочие места, и зарплаты. Помимо прочего, сегодня в них продают не только алкоголь, но и продукты питания. «И в отдельных случаях они становятся для жителей ближайшим к дому магазином», - объяснил Евгений Куйвашев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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