В мэрии Екатеринбурга рассказали, где медики «подхватывают» коронавирус

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:02:18+03:00

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На сегодняшний день в Екатеринбурге у 76 медиков подтвердился коронавирус. Но заболели они не в стенах больницы. Об этом во время брифинга с журналистами заявил замглавы города по социальной политике Дмитрий Баранов.

- Врачи – те же самые люди, которые после работы приходят домой. Врачи заражаются не в больницах, а, в основном, бытовым способом: контактируя со своими родными, спускаясь в лифтах своих подъездов, - рассказал Дмитрий Баранов. – В любом случае мы не должны рассматривать врачей, как более часто заболевающих.

Сегодня почти все врачи задействованы в лечении коронавируса. Только в скорой помощи с начала пандемии заболело 217 человек, из них у 76 подтвердился COVID-19. «Это говорит о том, что люди болеют, причем те болезни, о которых мы говорим, страшнее», - поделился Баранов.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано больше 10,5 тысяч зараженных. Из них 64 человека погибли, больше пяти тысяч выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU