За сутки на Среднем Урале зафиксировали четыре смерти от COVID-19
За прошедшие сутки в Свердловской области скончалось четыре человека от коронавируса. По данным регионального оперштаба, было выявлено 254 новых заболевших, из них 139 – в Екатеринбурге. Общее число зараженных в области – 10 501, число летальных исходов – 64.
Историю единственного врача с Урала, который скончался от коронавируса, вы можете прочитать здесь.
ОФИЦИАЛЬНО
За последние сутки в России выявлено 7 972 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 181 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 10 443 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU