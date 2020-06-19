2020-06-19T10:32:57+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки на Среднем Урале зафиксировали четыре смерти от COVID-19

Всего в регионе зафиксировано 10 501 случаев коронавируса
Олег ГАЛИМОВ
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По данным на 19 июня, в регионе выздоровели 5060 человекПо данным на 19 июня, в регионе выздоровели 5060 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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За прошедшие сутки в Свердловской области скончалось четыре человека от коронавируса. По данным регионального оперштаба, было выявлено 254 новых заболевших, из них 139 – в Екатеринбурге. Общее число зараженных в области – 10 501, число летальных исходов – 64.

Историю единственного врача с Урала, который скончался от коронавируса, вы можете прочитать здесь.

ОФИЦИАЛЬНО

За последние сутки в России выявлено 7 972 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 181 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 10 443 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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