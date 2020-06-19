На скорости до 700 км/час: в небе над Екатеринбургом пролетели 50 самолетов

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:08:52+03:00

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В небе над Екатеринбургом прошла тренировка авиапарада в честь 75-летия Победы. Напомним, само мероприятие пройдет в столице Урала 24 июня. В небо поднялись больше 50 военных самолетов и вертолетов.

Экипажи выполнили сбор в заранее определенных районах и при строгом соблюдении дистанций. В установленное время техника пролетела над городом на скорости от 200 до 700 км/час на высоте от 150 до 400 метров.

- В авиапараде 24 июня пролетят сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 поколения 4++, самолеты-разведчики Су-34МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные вертолеты Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Л-410 и впервые – пассажирский самолет Ту-134 УБЛ, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Как рассказал «Комсомолке» помощник КВС самолета Ту-134 УБЛ Валентин Пасечный, заключительная тренировка прошла без особых проблем и заминок: ни облаков, ни ветра не было.

- Сегодня у нас была первая тренировка на площади 1905 года. Сложностей не было, перед этим мы прошли территорию пешим полетом. Была согласованность, установлена связь, взаимодействие между авиацией в воздухе, - рассказал пилот. – Для нас для всех это большая честь.

Кстати, сегодняшняя репетиция была особенной - в ней принял участие самолет с «Бессмертным полком». О том, как это все выглядело изнутри, можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU