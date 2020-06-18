Для ветеранов Екатеринбурга два дня будут проводить персональные парады
Для ветеранов Екатеринбурга проведут персональные парады. Всего парадные расчеты поздравят 18 фронтовиков, живущих на территории столицы Урала. Персональные парады проведут для ветеранов прямо под окнами их домов.
- Военнослужащие Центрального военного округа, принимающие участие в Параде Победы на площади 1905 года в Екатеринбурге, поздравят ветеранов уральской столицы сразу по завершении генеральной репетиции парада 20 июня и после торжественного прохождения 24 июня по адресам их проживания, - рассказали в пресс-службе ЦВО.
Фото: пресс-служба ЦВО
Всего с начала года военные ЦВО поздравили более 2 тысяч ветеранов и тружеников тыла в городах Урала, Сибири и Поволжья. Напомним, что в этом году Парад Победы пришлось перенести на более поздний срок из-за пандемии коронавируса – на 24 июня. Ветеранов из-за угрозы заражения COVID-19 на мероприятие не приглашают – они будут смотреть Парад Победы по видеосвязи.
ИСТОЧНИК KP.RU