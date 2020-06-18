2020-06-18T16:47:29+03:00
Общество

Для ветеранов Екатеринбурга два дня будут проводить персональные парады

Парадные расчеты ЦВО поздравят 18 фронтовиков
Алина СУРИНА
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Фото: пресс-служба ЦВОФото: пресс-служба ЦВО
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Для ветеранов Екатеринбурга проведут персональные парады. Всего парадные расчеты поздравят 18 фронтовиков, живущих на территории столицы Урала. Персональные парады проведут для ветеранов прямо под окнами их домов.

- Военнослужащие Центрального военного округа, принимающие участие в Параде Победы на площади 1905 года в Екатеринбурге, поздравят ветеранов уральской столицы сразу по завершении генеральной репетиции парада 20 июня и после торжественного прохождения 24 июня по адресам их проживания, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Фото: пресс-служба ЦВО

Фото: пресс-служба ЦВО

Всего с начала года военные ЦВО поздравили более 2 тысяч ветеранов и тружеников тыла в городах Урала, Сибири и Поволжья. Напомним, что в этом году Парад Победы пришлось перенести на более поздний срок из-за пандемии коронавируса – на 24 июня. Ветеранов из-за угрозы заражения COVID-19 на мероприятие не приглашают – они будут смотреть Парад Победы по видеосвязи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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