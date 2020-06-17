Проект УрФУ получил президентский грант в 15 миллионов

17 Июнь 2020 2020-06-17T06:01:24+03:00

«Время карьеры» проходит раз в год по всей России

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Всероссийская акция «Время карьеры», организаторами которой являются УрФУ, АНО «Россия – страна возможностей» и Минобрнауки РФ, стала одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов, выиграв больше 15 миллионов. Кроме проекта уральского вуза, поддержку также получили еще 2 402 организации на сумму в 4,6 миллиардов рублей.

- Целью акции является развитие прямой связи «работодатель – студент», содействие компаниям в подборе кадров, в трудоустройстве и профессиональном развитии студентов и выпускников, а также создание условий для развития их компетенций и конкурентоспособности, - рассказали в пресс-службе УрФУ.

Там добавили, что грант будет реализован уже этой осенью: на организацию серии обучающих и профориентационных мероприятий, конкурсных отборов и экспресс-собеседований для личного знакомства студентов с компаниями-работодателями.

Вчера мы рассказывали, что еще один президентский грант получил фестиваль «Коляда Plays», который раз в год проводит уральский «Коляда-театр».

ИСТОЧНИК KP.RU