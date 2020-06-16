2020-06-16T06:59:12+03:00
Общество

Все-таки пройдет: фестиваль «Коляда Plays» получил президентский грант на 3,5 миллионов

В этом году мероприятие должно состояться в 14-й раз
Мария Трапезникова
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Фестиваль «Коляда Plays» получил президентский грант на 3,5 миллионовФестиваль «Коляда Plays» получил президентский грант на 3,5 миллионовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Фонд президентских грантов выделил больше 3,5 миллионов рублей на проведение в этом году фестиваля «Коляда Plays», который проходит в Екатеринбурге в конце каждого июня. Напомним, проведение театрального фестиваля в этом году было под большим вопросом, поскольку еще зимой драматург Николай Коляда признался, что у его театра большие финансовые трудности. Тогда он даже обратился за помощью к губернатору Евгению Куйвашеву.

Как сообщается на официальном портале Фонда президентских грантов, заявка на проведение выиграла конкурс. Сумма составила 3 555 310 рублей. А общая сумма расходов на реализацию проекта – почти 11 миллионов.

- Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» проводится ежегодно в конце июня в Екатеринбурге с 2008 года. Он собирает более двадцати театральных коллективов из России и зарубежья, которые в течение десяти дней представляют лучшие новые спектакли по пьесам современных уральских драматургов и лауреатов Международного конкурса драматургов «Евразия», - сообщается на сайте. – В 2020 году фестиваль пройдет четырнадцатый раз.

Напомним, 1 июня этого года Николай Коляда заявил о закрытии своего театра – из-за пандемии коронавируса дела в нем стали совсем плохи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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