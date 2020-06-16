2020-06-16T15:50:25+03:00
Общество

ВТБ нарастил объем продаж автокредитов в три раза

Клиенты оформили 3 тыс. сделок на покупку автомобилей
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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За первую половину июня ВТБ увеличил выдачи автокредитов по сравнению с аналогичным периодом мая в 3,3 раза. Клиенты оформили 3 тыс. сделок на покупку автомобилей на сумму 2,2 млрд рублей. Заметную роль в восстановлении спроса сыграла программа господдержки - по ней клиенты ВТБ провели уже 1,2 тыс. сделок на 670 млн рублей, то есть треть от общего объема выдач.

Общее количество заявок на автокредиты ВТБ в первой половине июня уже превысило значения всего апреля – месяца, когда действовал режим самоизоляции, и достигло 23,3 тыс. Наибольшее число выдач при этом прошло в сегменте новых автомобилей: 2,1 тыс. шт. на 1,8 млрд рублей, что уже в 3,4 раза больше аналогичного периода мая. Количество сделок с подержанными транспортными средствами увеличилось в 2,9 раза – до 615 шт. на 351 млн рублей.

При этом одним из основных факторов, позволивших заметно восстановить спрос на автокредитование после окончания периода самоизоляции, стала программа государственной поддержки с 10% скидкой от стоимости нового транспортного средства. ВТБ одним из первых на рынке с 1 июня начал принимать заявки по ее обновленным условиям. С момента запуска банк получил свыше 6,3 тыс. заявок, показав прирост более чем в 3,8 раза (+4,6 тыс. штук) к аналогичному периоду мая.

Наибольшей популярностью – 59% от общего числа заявок по программе – пользуется госсубсидирование для семей с детьми, в рамках него выдано 685 кредитов на 378 млн рублей. Значительный интерес клиенты проявляют к новой программе по сдаче своего автомобиля в трейд-ин и получению скидки на покупку нового. Доля таких заявок достигает 15% от общего объема обращений, всего прошло 150 сделок. В рамках господдержки средняя стоимость транспортного средства в настоящее время составляет 1,01 млн рублей, при этом максимальная сумма по условиям программы увеличена до 1,5 млн рублей. Самыми популярными марками, которые приобретают клиенты, стали LADA, Hyundai и KIA.

«Спрос на автомобили постепенно восстанавливается от последствий пандемии. В мае прирост объема выдач автокредитов в ВТБ по сравнению с апрелем вырос вдвое, по итогам июня количество сделок с покупкой машин в кредит по сравнению с маем может увеличиться более чем в полтора раза. Сейчас мы уже видим, что в июне спрос догнал уровень марта - периода до введения ограничительных мер. В дальнейшем мы рассчитываем на оптимистичное развитие событий и то, что во многом этому будет способствовать действие обновленной программы господдержки автокредитования – сегодня она уже занимает треть в общем объеме наших продаж», – прокомментировал Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ.

В ВТБ автокредит можно оформить по ставке от 2% годовых. В рамках госпрограммы предусмотрена скидка 10% от стоимости автомобиля, на территории ДФО – 25%. Условия субсидирования распространяются на семьи с одним и более несовершеннолетними детьми; на граждан, впервые приобретающих транспортное средство; работников медицинских организаций госсистемы здравоохранения и на граждан, которые для покупки нового автомобиля сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет при условии, что они владели им не менее одного года.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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