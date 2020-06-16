2020-06-16T14:55:59+03:00
Общество

«Это сезонный подъем»: в Свердловской области начали чаще болеть пневмонией

Этот уровень вырос на фоне пандемии коронавируса
Мария Трапезникова
Поделиться:
В Свердловской области начали чаще болеть пневмониейВ Свердловской области начали чаще болеть пневмониейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловской области жители стали все чаще болеть пневмонией. Этот уровень вырос на фоне пандемии коронавируса. Об этом во время брифинга с журналистами заявил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

- Сейчас мы находится на стабильных цифрах по числу заболевших коронавирусом. Они не маленькие, тут удивляться нечему – это процесс эпидемический, который еще будет идти. Мы надеемся, что при стабилизации число заболевших будет снижено, - рассказал министр. – Но в то же время мы видим, что подрастают обычные пневмонии. Это сезонный подъем.

В Свердловской области на сегодняшний день официально зафиксировано 9,7 тысяч заболевших коронавирусом. Из них 54 человека погибли и больше двух тысяч выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Герою войны Николаю Кузнецову, который стал прообразом Штирлица, посвятили выставку в Екатеринбурге
ВТБ нарастил объем продаж автокредитов в три раза
Сколько уральцев заработали иммунитет к коронавирусу: отвечает министр здравоохранения
«Это сезонный подъем»: в Свердловской области начали чаще болеть пневмонией
Когда в Екатеринбурге и Свердловской области возобновят плановую медпомощь: отвечает министр здравоохранения
На Урале завели уголовное дело на подростков, которые станцевали на Вечном огне
Сильный ветер, грозы и дожди: на Средний Урал снова идет непогода
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через систему быстрых платежей
На севере Урала после прорыва трубы разлилась нефть
Почему «Леруа Мерлен» работает, а другие ТЦ в Екатеринбурге – нет: отвечает губернатор
Больница сети «РЖД-медицина» начала принимать на восстановление пациентов после COVID-19 в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле
Ученые создают программу, которая защитит уральцев от болезней
На Уралмаше на три недели перекрывают улицу Народного Фронта
В выходные из Вьетнама вернутся застрявшие там уральцы
На Среднем Урале клещи покусали уже 25,5 тысяч человек
Губернатор Свердловской области присвоил Андрею Симановскому звание «Почетного гражданина»
Екатеринбуржец четыре месяца воровал газ, чтобы готовить еду
Онлайн-конференция «Деловая пятница: ипотека в период кризиса»
Под суд отправили экс-руководителя свердловских приставов за взятку в 1,7 миллионов