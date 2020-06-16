«Это сезонный подъем»: в Свердловской области начали чаще болеть пневмонией

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:55:59+03:00

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В Свердловской области жители стали все чаще болеть пневмонией. Этот уровень вырос на фоне пандемии коронавируса. Об этом во время брифинга с журналистами заявил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

- Сейчас мы находится на стабильных цифрах по числу заболевших коронавирусом. Они не маленькие, тут удивляться нечему – это процесс эпидемический, который еще будет идти. Мы надеемся, что при стабилизации число заболевших будет снижено, - рассказал министр. – Но в то же время мы видим, что подрастают обычные пневмонии. Это сезонный подъем.

В Свердловской области на сегодняшний день официально зафиксировано 9,7 тысяч заболевших коронавирусом. Из них 54 человека погибли и больше двух тысяч выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU