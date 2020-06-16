2020-06-16T10:34:04+03:00
Общество

Сразу четыре смерти: за сутки на Среднем Урале нашли 231 заболевшего коронавирусом

Всего в области зафиксировано 9 789 случаев
Мария Трапезникова
Поделиться:
За сутки на Среднем Урале нашли 231 заболевшего коронавирусомЗа сутки на Среднем Урале нашли 231 заболевшего коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловской области за минувшие сутки подтвердился еще 231 случай заражения коронавирусом. Больше всего новых заболевших – как обычно, в Екатеринбурге (+197). Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 9 789 случаев.

Кроме Екатеринбурга. новыми пациентами стали жители Березовского, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Ревды и других муниципалитетов.

Состояние 88 госпитализированных оценивается как тяжелое, 84 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 45 – на аппаратах ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 642. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Два дня Средней Урал стойко держался от новых смертей, однако за сутки в области погибли сразу четыре человека. Таким образом, за время в регионе зафиксировано 54 смерти.

Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось поставить на ноги и выписать из больниц 4 469 человек.

Напомним, накануне губернатор Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции до 22 июня. При этом 24 июня запланировано проведение Парада Победы, однако глава региона решил не пускать на него ветеранов.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 545 458 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7 248 летальных исходов, выздоровело 294 306 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 16 июня 2020 года: детей заболевших отправляют в детские дома. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге и Свердловской области на 16 июня 2020 года (подробнее)

Начальника ГИБДД Екатеринбурга госпитализировали с подозрением на коронавирус. Сейчас тест сдают все его заместители (подробнее)

Студентам Уральского федерального университета устроят выпускной в игре Minecraft. Для этого в ней воссоздадут площадь перед главным корпусом вуза, где обычно проходит прощание со студенческой жизнью (подробнее)

В Екатеринбурге полиция разогнала тусовщиков, устроивших вечеринку с красотками и диджеем. Теперь организаторам open-air грозит штраф (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Держались два дня: на Среднем Урале за сутки от коронавируса погибли четыре человека
В Екатеринбурге мошенники обманули бабушку на полтора миллиона
Возглавлял Ту-134: в небе над Средним Уралом прошла тренировка авиапарада
В Екатеринбурге на три недели перекроют улицу Молодежи
Tele2 и фонд “Навстречу переменам” помогают социальному бизнесу во время пандемии
Свердловскую компанию оштрафовали на 500 тысяч за взятку
Владельцы тепличного хозяйства в Екатеринбурге своровали тепло на миллион рублей
В Екатеринбурге снесут еще две ветхие двухэтажки
Все-таки пройдет: фестиваль «Коляда Plays» получил президентский грант на 3,5 миллионов
Приехали даже пожарные мотоциклы: у ОКБ №1 в Екатеринбурге загорелась машина «скорой»
«Это не для горожан»: активисты Екатеринбурга выступили против реконструкции Парка XXII Партсъезда
Погибшего водителя посмертно проверят на алкоголь в крови: под Асбестом опрокинулась «Мицубиси Лансер»
В ЦВО объяснили, как военные защитятся от коронавируса во время парада в Екатеринбурге
Что делать детям, чьих родителей забрали на карантин по COVID-19: отвечает оперштаб по борьбе с болезнью
«Спешно покинул заседание»: епархиальный суд над экс-духовником Поклонской в Екатеринбурге перенесли на 26 июня
Холдинг «РЖД» восстанавливает курсирование ряда отмененных поездов дальнего следования
В Сухом Логу бизнесмену-охотнику придется заплатить полмиллиона за незаконно убитых косуль
Выехал на красный сигнал светофора: ГИБДД о столкновении «ВАЗ» и «Mercedes» на перекрестке Кирова-Токарей
В Екатеринбурге будут судить 20-летнего парня, оплачивавшего свои покупки в интернет-магазине чужими деньгами