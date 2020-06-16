Сразу четыре смерти: за сутки на Среднем Урале нашли 231 заболевшего коронавирусом

В Свердловской области за минувшие сутки подтвердился еще 231 случай заражения коронавирусом. Больше всего новых заболевших – как обычно, в Екатеринбурге (+197). Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 9 789 случаев.

Кроме Екатеринбурга. новыми пациентами стали жители Березовского, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Ревды и других муниципалитетов.

Состояние 88 госпитализированных оценивается как тяжелое, 84 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 45 – на аппаратах ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 642. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Два дня Средней Урал стойко держался от новых смертей, однако за сутки в области погибли сразу четыре человека. Таким образом, за время в регионе зафиксировано 54 смерти.

Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось поставить на ноги и выписать из больниц 4 469 человек.

Напомним, накануне губернатор Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции до 22 июня. При этом 24 июня запланировано проведение Парада Победы, однако глава региона решил не пускать на него ветеранов.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 545 458 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7 248 летальных исходов, выздоровело 294 306 человек.

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