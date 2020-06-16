2020-06-16T10:49:40+03:00
Общество

Мэрия Екатеринбурга выиграла последний суд за станцию метро «Бажовская»

То здание, которое мешает строительству станции, теперь могут снести
Юлия СТАЛИНА
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Судебные тяжбы тянулись год.Судебные тяжбы тянулись год.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Администрация Екатеринбурга отстояла станцию метро «Бажовская», теперь уже окончательно. Процесс по поводу застройки участка на перекрестке улиц Большакова и 8 Марта, который ранее предназначался под строительство выходов станций, тянулся целый год. В 2013 году участок передали в аренду под автостоянку на 280 мест фирме ООО «Промавтосервис». Там же появилось и здание. Далее выяснилось, что земля была передана за 15% от его кадастровой стоимости. Мэрия города подала требование в Арбитражный суд, чтобы признать постройку незаконной. В декабре 2019 года иск удовлетворили, но компания «Промавтосервис» обжаловала решение в окружном арбитражном суде.

- Жалобы оставлены без удовлетворения и все ранее судебные акты признаны законными и обоснованными. Суд отменил определение об остановке обеспечительных мер, соответственно мы уже можем планировать и осуществлять снос той самовольной постройки. Мы довольны решением, оно законное, справедливое, - сказала после заседания Евгения Рожок, юрист администрации Екатеринбурга.

Напомним, ранее возбудили уголовное дело из-за незаконных манипуляций с землей над станцией «Бажовской» по статье «Мошенничество». С 2015 по 2017 год руководитель организации договорился с неизвестным и организовал внесение в государственный кадастр недвижимости заведомо недостоверных сведений о виде разрешенного использования земельного участка над «Бажовской».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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