Держались два дня: на Среднем Урале за сутки от коронавируса погибли четыре человека

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:43:13+03:00

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Свердловская область стойко держалась два дня – в регионе не было официально зафиксировано ни одного погибшего от коронавируса. Но за минувшие сутки подтвердились сразу четыре смерти, таким образом, всего в регионе 54 погиблих. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Сегодня также стало известно еще о 231 заболевшем. Новыми пациентами стали жители Екатеринбурга (+197), Ревды, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Асбеста и других муниципалитетов. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 9 789 случаев заражения.

- Состояние 88 госпитализированных оценивается как тяжелое, 84 из них находятся в реанимационно-анастезиологических отделениях, в том числе 45 – на аппаратах ИВЛ, - рассказали в региональном оперштабе.

Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось поставить на ноги и выписать 4 469 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU