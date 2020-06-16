2020-06-16T10:43:13+03:00
Общество

Держались два дня: на Среднем Урале за сутки от коронавируса погибли четыре человека

Всего в регионе 54 смерти
Мария Трапезникова
Поделиться:
В регионе еще четыре смертиВ регионе еще четыре смертиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Свердловская область стойко держалась два дня – в регионе не было официально зафиксировано ни одного погибшего от коронавируса. Но за минувшие сутки подтвердились сразу четыре смерти, таким образом, всего в регионе 54 погиблих. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Сегодня также стало известно еще о 231 заболевшем. Новыми пациентами стали жители Екатеринбурга (+197), Ревды, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Асбеста и других муниципалитетов. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 9 789 случаев заражения.

- Состояние 88 госпитализированных оценивается как тяжелое, 84 из них находятся в реанимационно-анастезиологических отделениях, в том числе 45 – на аппаратах ИВЛ, - рассказали в региональном оперштабе.

Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось поставить на ноги и выписать 4 469 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На севере Урала после прорыва трубы разлилась нефть
Почему «Леруа Мерлен» работает, а другие ТЦ в Екатеринбурге – нет: отвечает губернатор
Больница сети «РЖД-медицина» начала принимать на восстановление пациентов после COVID-19 в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле
Ученые создают программу, которая защитит уральцев от болезней
На Уралмаше на три недели перекрывают улицу Народного Фронта
В выходные из Вьетнама вернутся застрявшие там уральцы
На Среднем Урале клещи покусали уже 25,5 тысяч человек
Губернатор Свердловской области присвоил Андрею Симановскому звание «Почетного гражданина»
Екатеринбуржец четыре месяца воровал газ, чтобы готовить еду
Онлайн-конференция «Деловая пятница: ипотека в период кризиса»
Под суд отправили экс-руководителя свердловских приставов за взятку в 1,7 миллионов