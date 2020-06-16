Tele2 и фонд “Навстречу переменам” помогают социальному бизнесу во время пандемии

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:01:35+03:00

Совместными усилиями бизнеса, некоммерческого сектора и гражданского сообщества, социальные предприниматели успешно сохраняют свои команды и адаптируют свой бизнес к новым реалиям.

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Фонд “Навстречу переменам” и Tele2 запустили совместный антикризисный конкурс социально-предпринимательских проектов. Цель конкурса — в условиях экономической неопределенности поддержать некоммерческие организации, которые находятся на стадии роста и уже успели доказать свой социальный эффект для благополучателей.

Победители получат комплекс мер поддержки — денежные гранты, помощь в разработке бизнес-стратегии, менторство от ведущих специалистов Tele2 и информационную поддержку.

“Мы предпочитаем помогать не просто деньгами. Эффективнее дать инициативному человеку удочку, чтобы он начал ловить рыбу, чем просто накормить голодных.” — отметил Виктор Юдин, один из менторов бизнес-школы для социальных предпринимателей со стороны Tele2.

Синергия бизнеса и некоммерческого сектора позволяет обучать социальных предпринимателей в бизнес-школе Tele2 и в инкубаторе фонда “Навстречу переменам”. Более 300 сотрудников Tele2 (около 5%) участвуют в проектах фонда как волонтеры -менторы, эксперты и консультанты. Сопровождение предпринимателей в бизнес-школе длится от 1 года до 3 лет.

Одним из результатов такого сотрудничества стал существенный рост оборотов проекта “Особый велосипед” Анны Вощиковой. “Огромным толчком в развитии нашего дела послужило участие и победа в конкурсе фонда “Навстречу переменам” в 2016 году. Благодаря этой победе мы организовали производство. Нам очень сильно помогли не только финансовыми вливаниями, но организовали нам обучение. С 5-7 велосипедов в год мы увеличили производство до 90-100. Но сейчас, в связи с кризисом, мы снова переживаем спад.” — рассказала Анна.

Для многих социальных предпринимателей пандемия стала настоящей школой жизни. “Мы поняли, что нельзя копить долги. Мы — полностью оффлайн бизнес, который не может существовать онлайн. За время пандемии мы ощутили огромную ценность нашей команды.” — отметила основатель галереи в темноте “Смотри сердцем”, где разрабатывают и проводят экскурсии слабовидящие люди, Оксана Александрова.

Оксана Александрова, основатель галереи "В темноте". Фото: Tele2

Этап подачи заявок на антикризисный конкурс завершился 1 июня. “На данный момент мы уже получили 52 заявки. Во время отбора нам как представителям фонда вместе с менторами Tele2 очень важно дать конкурсантам обратную связь по по поводу кризисного плана и улучшить его.” — поделилась представитель фонда “Навстречу переменам” Татьяна Бурмистрова. Каждую конкурсную заявку представители фонда и Tele2 обсуждают совместно в рамках экспертной комиссии. Финалисты антикризисного конкурса будут определены до 15 сентября, а победители до 30 октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU