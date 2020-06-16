2020-06-16T07:18:59+03:00
Общество

В Екатеринбурге снесут еще две ветхие двухэтажки

Уничтожение ждет дома на улице Гастелло
Мария Трапезникова
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Фото: Google MapsФото: Google Maps
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В Екатеринбурге, в микрорайоне Уктус, администрация Екатеринбурга снесет еще два ветхих двухэтажных жилых дома на улице Гастелло: №19А и №19Г. Здание признаны аварийными. Как сообщается в постановлении, опубликованном на портале городской мэрии, все необходимые документы о сносе будут направлены собственникам в течение шести месяцев.

В ноябре прошлого года мы рассказывали еще про несколько домов на Уктусе, в районе улицы Можайского, которые точно также решили снести, построив вместо них новенькие многоэтажки. Всех собственников также обещали заранее предупредить.

Все эти здания были построены еще в 50-60-х годах, однако постепенно пришли в негодность. Вместе с ними с землей сравнивают и детские площадки, и парковки, расположенные неподалеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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