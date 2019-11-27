Будут выкупать квартиры и выселять жильцов: на Уктусе снесут старую двухэтажку
На ее месте планируют построить новенькую высотку
Фото: Google Maps
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Администрация Екатеринбурга опубликовала постановление о сносе старого дома-барака, который находится на улице Можайского, 57, в районе Уктуса. Согласно заключению, он находится в аварийном состоянии.
Фото: Google Maps
Сейчас в доме находится восемь жилых квартир. Все их планируется выкупить, жильцов переселить, а землю перевести в зону Ж-5 («зона многоэтажной жилой застройки»). И на месте аварийного барака построят новенькую многоэтажку.
Если вдруг собственники квартир откажутся добровольно съехать на новое место, их будут выселять через суд.
ИСТОЧНИК KP.RU