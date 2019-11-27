Будут выкупать квартиры и выселять жильцов: на Уктусе снесут старую двухэтажку

СЕГОДНЯ 08:33 2019-11-27T08:35:09+03:00

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Администрация Екатеринбурга опубликовала постановление о сносе старого дома-барака, который находится на улице Можайского, 57, в районе Уктуса. Согласно заключению, он находится в аварийном состоянии.

Фото: Google Maps

Сейчас в доме находится восемь жилых квартир. Все их планируется выкупить, жильцов переселить, а землю перевести в зону Ж-5 («зона многоэтажной жилой застройки»). И на месте аварийного барака построят новенькую многоэтажку.

Если вдруг собственники квартир откажутся добровольно съехать на новое место, их будут выселять через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU