Евгений Куйвашев объяснил, почему в уральских больницах перестали колоть иммуноглобулин после укусов клещей
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает отвечать на злободневные вопросы уральцев своем Instagram. Отвечая на вопрос жительницы Красноуфимска, глава региона затронул тему инъекций иммуноглобулина, которые делают после укуса клещей.
У свердловчанки от укуса пострадала 3-летняя дочь.
- Обратились в травмпункт Красноуфимской ЦРБ. В иммуноглобулине отказали, лечения не прописали. Ни в одной аптеке города иммуноглобулина нет, - посетовала жительница Красноуфимска.
Евгений Куйвашев рассказал, что оказывается Минздрав пересмотрел существующие нормы и уколы иммуноглобулина теперь делают далеко не всем, кто пострадал от укуса клеща, как было раньше.
- Связано это с тем, что он оказывает достаточно серьезную нагрузку на организм, особенно детский, - объяснил губернатор. – Вакцину вводят в случае если пациент, например, снял с себя сразу несколько впившихся клещей. Или когда экспертиза показала, что клещ переносит одну из опасных инфекций. Не ставят иммуноглобулин и тем, у кого есть прививка.
Также Евгений Куйвашев добавил, что частные клиники все-таки ставят иммуноглобулин по желанию пациентов.
Глава региона отметил, что в этой связи очень важно не выбрасывать клеща. Нужно обязательно отнести его на экспертизу, которая делается в течение суток. Если клещ окажется переносчиком заболевания, то пациентку обязательно сделают инъекцию иммуноглобулина.
ИСТОЧНИК KP.RU