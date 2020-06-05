2020-06-05T18:34:33+03:00
Общество

Евгений Куйвашев объяснил, почему в уральских больницах перестали колоть иммуноглобулин после укусов клещей

С этим вопросом к нему обратилась одна из подписчиц в Instagram
Евгений СТОЯНОВ
Поделиться:
Впившегося клеща нужно обязательно нести на исследованиеВпившегося клеща нужно обязательно нести на исследованиеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает отвечать на злободневные вопросы уральцев своем Instagram. Отвечая на вопрос жительницы Красноуфимска, глава региона затронул тему инъекций иммуноглобулина, которые делают после укуса клещей.

У свердловчанки от укуса пострадала 3-летняя дочь.

- Обратились в травмпункт Красноуфимской ЦРБ. В иммуноглобулине отказали, лечения не прописали. Ни в одной аптеке города иммуноглобулина нет, - посетовала жительница Красноуфимска.

Евгений Куйвашев рассказал, что оказывается Минздрав пересмотрел существующие нормы и уколы иммуноглобулина теперь делают далеко не всем, кто пострадал от укуса клеща, как было раньше.

- Связано это с тем, что он оказывает достаточно серьезную нагрузку на организм, особенно детский, - объяснил губернатор. – Вакцину вводят в случае если пациент, например, снял с себя сразу несколько впившихся клещей. Или когда экспертиза показала, что клещ переносит одну из опасных инфекций. Не ставят иммуноглобулин и тем, у кого есть прививка.

Также Евгений Куйвашев добавил, что частные клиники все-таки ставят иммуноглобулин по желанию пациентов.

Глава региона отметил, что в этой связи очень важно не выбрасывать клеща. Нужно обязательно отнести его на экспертизу, которая делается в течение суток. Если клещ окажется переносчиком заболевания, то пациентку обязательно сделают инъекцию иммуноглобулина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Евгений Куйвашев объяснил, почему в уральских больницах перестали колоть иммуноглобулин после укусов клещей
Могут ли магазины продавать алкоголь на вынос после 19.00 в Екатеринбурге и Свердловской области: отвечает губернатор
Почему в больницах кормят хуже, чем в тюрьме: отвечает губернатор Куйвашев
Свердловчанам разрешили посещать кладбища в Троицу
«Такси-корона»: по Екатеринбургу круглосуточно курсируют микроавтобусы для перевозки горожан с подозрением на коронавирус
Для проведения ЕГЭ в свердловских школах установят три тысячи камер
Что делать, если был контакт с больным коронавирусом: отвечает вице-губернатор Креков
Второй раз на те же грабли: уральца отправили в колонию за пьяную езду
Глава СКР России взял на контроль дело о гибели 23-летней уралочки
ВТБ начинает выпуск экокарты и запускает геймификацию по очистке водоемов
Изучили дно и зоны отдыха: свердловские спасатели начали проверять пляжи к старту купального сезона
В Кремле анонсировали визит Владимира Путина в Екатеринбург