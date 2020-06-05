Евгений Куйвашев объяснил, почему в уральских больницах перестали колоть иммуноглобулин после укусов клещей

5 Июнь 2020 2020-06-05T18:34:33+03:00

С этим вопросом к нему обратилась одна из подписчиц в Instagram

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает отвечать на злободневные вопросы уральцев своем Instagram. Отвечая на вопрос жительницы Красноуфимска, глава региона затронул тему инъекций иммуноглобулина, которые делают после укуса клещей.

У свердловчанки от укуса пострадала 3-летняя дочь.

- Обратились в травмпункт Красноуфимской ЦРБ. В иммуноглобулине отказали, лечения не прописали. Ни в одной аптеке города иммуноглобулина нет, - посетовала жительница Красноуфимска.

Евгений Куйвашев рассказал, что оказывается Минздрав пересмотрел существующие нормы и уколы иммуноглобулина теперь делают далеко не всем, кто пострадал от укуса клеща, как было раньше.

- Связано это с тем, что он оказывает достаточно серьезную нагрузку на организм, особенно детский, - объяснил губернатор. – Вакцину вводят в случае если пациент, например, снял с себя сразу несколько впившихся клещей. Или когда экспертиза показала, что клещ переносит одну из опасных инфекций. Не ставят иммуноглобулин и тем, у кого есть прививка.

Также Евгений Куйвашев добавил, что частные клиники все-таки ставят иммуноглобулин по желанию пациентов.

Глава региона отметил, что в этой связи очень важно не выбрасывать клеща. Нужно обязательно отнести его на экспертизу, которая делается в течение суток. Если клещ окажется переносчиком заболевания, то пациентку обязательно сделают инъекцию иммуноглобулина.

ИСТОЧНИК KP.RU