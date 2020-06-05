Свердловчанам разрешили посещать кладбища в Троицу

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:49:14+03:00

В воскресенье православные отметят Троицу, в этот день принято приходить на могилы близких Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Жителям Свердловской области и Екатеринбурга разрешено на кладбища. Об этом заявил заместитель губернатора Павел Креков. По словам чиновника при этом следует соблюдать масочный режим.

- Посещать кладбища можно на тех же условиях, что и парки и скверы. Необходимо удерживать социальную дистанцию и соблюдать требования масочного режима, - заявил Креков в ходе брифинга.

Также вице-губернатор рассказал, что делать, если вы контактировали с зараженным COVID-19.

- Не стоит паниковать. Главное – соблюдать самоизоляцию и оповестить о контакте Роспотребнадзор. Если же появились симптомы инфекции, то незамедлительно вызывайте на дом врача, - отметил Креков.

ИСТОЧНИК KP.RU