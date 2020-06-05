2020-06-05T14:56:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Что делать, если был контакт с больным коронавирусом: отвечает вице-губернатор Креков

Чиновник ответил на вопросы во время брифинга
Олег ГАЛИМОВ
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Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал, что делать, если человек оказался контактным с больным коронавирусом.

- Не стоит паниковать. Главное – соблюдать самоизоляцию и оповестить о контакте Роспотребнадзор. Если же появились симптомы инфекции, то незамедлительно вызывайте на дом врача, - отметил Креков.

Также чиновник отметил положительную динамику по заболевшим в регионе.

- Вот уже два дня число заболевших COVID-19 уменьшается. Но это не значит, что пандемия спала. Мы по-прежнему наращиваем обороты по количеству тестов на коронавирус, - добавил Павел Креков.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в Свердловской области зафиксировано 6930 случаев COVID-19 (+251 за сутки).

Состояние 71 госпитализированного оценивается как тяжелое. Всего уральские врачи вылечили 2997 пациентов. Зарегистрировано еще два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 37.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Что делать, если был контакт с больным коронавирусом: отвечает вице-губернатор Креков
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