Что делать, если был контакт с больным коронавирусом: отвечает вице-губернатор Креков
Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал, что делать, если человек оказался контактным с больным коронавирусом.
- Не стоит паниковать. Главное – соблюдать самоизоляцию и оповестить о контакте Роспотребнадзор. Если же появились симптомы инфекции, то незамедлительно вызывайте на дом врача, - отметил Креков.
Также чиновник отметил положительную динамику по заболевшим в регионе.
- Вот уже два дня число заболевших COVID-19 уменьшается. Но это не значит, что пандемия спала. Мы по-прежнему наращиваем обороты по количеству тестов на коронавирус, - добавил Павел Креков.
ОФИЦИАЛЬНО
Всего в Свердловской области зафиксировано 6930 случаев COVID-19 (+251 за сутки).
Состояние 71 госпитализированного оценивается как тяжелое. Всего уральские врачи вылечили 2997 пациентов. Зарегистрировано еще два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 37.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»