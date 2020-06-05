2020-06-05T15:06:01+03:00
Общество

Для проведения ЕГЭ в свердловских школах установят три тысячи камер

Подготовка к проведению экзаменов уже началась
Мария Трапезникова
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Для проведения ЕГЭ в свердловских школах установят три тысячи камерДля проведения ЕГЭ в свердловских школах установят три тысячи камерФото: Алексей БУЛАТОВ
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В школах Свердловской области началась подготовка к проведению ЕГЭ. Напомним, из-за коронавируса экзамены у 11-классников пришлось перенести на начало июля. Но даже несмотря на пандемию мероприятие пройдет офлайн – как обычно в учебных классах и с видеокамерами. Их, кстати, уже начали монтировать.

- Специалисты «Ростелекома» уже настроили большую часть камер – во время экзаменов будет обеспечена видеотрансляция из более чем 1 700 аудиторий, - рассказали в оперштабе. – Всего в ЕГЭ-2020 будет задействовано 2 972 камеры, их установят в 154 школах региона и одном областном центре обработки информации.

Кроме того, во время проведения ЕГЭ будут тщательно соблюдаться меры санитарной безопасности: обработка всех помещений, наличие дозаторов с дезинфицирующим средством, приборов для обеззараживания воздуха, проведение термометрии учеников и наблюдателей, а также рассадка школьников с соблюдением дистанции в полтора метра.

Пробные экзамены без присутствия школьников пройдут 29 и 30 июня: в эти дни будет тестироваться вся техническая цепочка и регламент работы специалистов. А вот основной этап сдачи ЕГЭ стартует 3 июля – здесь мы писали об экзаменах более подробно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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