2020-06-05T13:52:54+03:00
Общество

В Кремле анонсировали визит Владимира Путина в Екатеринбург

Глава государства проведет на Урале заседание Совета при президенте по спорту
Олег ГАЛИМОВ
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Также в Екатеринбурге в этом году запланировано проведение форума «Россия — спортивная держава»Также в Екатеринбурге в этом году запланировано проведение форума «Россия — спортивная держава»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин может посетить Екатеринбург осенью. Глава государства проведет в столице Урала заседание президентского Совета по спорту. Как сообщил помощник главы государства Игорь Левитин, оно состоится в конце сентября или начале октября.

- Если все пойдет по плану, мы проведем Совет осенью. Пока это запланировано на конец сентября — начало октября в Екатеринбурге. Но мы будем смотреть по ситуации с коронавирусом, - цитирует Левитина ТАСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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