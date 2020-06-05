В Кремле анонсировали визит Владимира Путина в Екатеринбург

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:52:54+03:00

Также в Екатеринбурге в этом году запланировано проведение форума «Россия — спортивная держава» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Президент России Владимир Путин может посетить Екатеринбург осенью. Глава государства проведет в столице Урала заседание президентского Совета по спорту. Как сообщил помощник главы государства Игорь Левитин, оно состоится в конце сентября или начале октября.

- Если все пойдет по плану, мы проведем Совет осенью. Пока это запланировано на конец сентября — начало октября в Екатеринбурге. Но мы будем смотреть по ситуации с коронавирусом, - цитирует Левитина ТАСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU