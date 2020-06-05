В Кремле анонсировали визит Владимира Путина в Екатеринбург
Глава государства проведет на Урале заседание Совета при президенте по спорту
Также в Екатеринбурге в этом году запланировано проведение форума «Россия — спортивная держава»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин может посетить Екатеринбург осенью. Глава государства проведет в столице Урала заседание президентского Совета по спорту. Как сообщил помощник главы государства Игорь Левитин, оно состоится в конце сентября или начале октября.
- Если все пойдет по плану, мы проведем Совет осенью. Пока это запланировано на конец сентября — начало октября в Екатеринбурге. Но мы будем смотреть по ситуации с коронавирусом, - цитирует Левитина ТАСС.
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ИСТОЧНИК KP.RU