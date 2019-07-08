В Екатеринбурге представили автомобиль, на котором ездит Путин

СЕГОДНЯ 09:48 2019-07-08T09:49:19+03:00

Один такой автомобиль стоит от 10 миллионов рублей Фото: Данил СВЕЧКОВ

Коричневый AURUS можно увидеть на Иннопроме

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На открывшейся сегодня выставке Иннопром показали автомобиль, который был создан специально для президента Путина – седан AURUS.

У AURUS восьмиступенчатая коробка передачФото: Данил СВЕЧКОВ

Без всяких сомнений, это один из самых популярных стендов в ЭКСПО.

- Рядом с «Аурусом», на котором как-то ездил президент постоянно все фотографируются, - передает корреспондент «КП».

Напомним, что мы ведем прямую трансляцию с выставки. За ней вы можете следить здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU