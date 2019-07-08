В Екатеринбурге представили автомобиль, на котором ездит Путин
Коричневый AURUS можно увидеть на Иннопроме
Один такой автомобиль стоит от 10 миллионов рублейФото: Данил СВЕЧКОВ
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На открывшейся сегодня выставке Иннопром показали автомобиль, который был создан специально для президента Путина – седан AURUS.
У AURUS восьмиступенчатая коробка передачФото: Данил СВЕЧКОВ
Без всяких сомнений, это один из самых популярных стендов в ЭКСПО.
- Рядом с «Аурусом», на котором как-то ездил президент постоянно все фотографируются, - передает корреспондент «КП».
Напомним, что мы ведем прямую трансляцию с выставки. За ней вы можете следить здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU