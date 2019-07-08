2019-07-08T07:25:52+03:00
Общество

«Роботы, иностранцы и виртуальная реальность»: прямая трансляция с Иннопром-2019 в Екатеринбурге

Корреспонденты «Комсомолки» рассказывают о том, что происходит на первом дне Международной промышленной выставки
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
С помощью шлемов виртуальной реальности в этом году можно и побоксировать и подземной машиной поуправлять.С помощью шлемов виртуальной реальности в этом году можно и побоксировать и подземной машиной поуправлять.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге началась Международная промышленная выставка Иннопром. Она уже десятая, юбилейная. Проходить будет с 8 по 11 июля, как и всегда, в выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО. На выставку приехали представители десятков разных стран. Показывают здесь новинки из сферы промышленности, высоких технологий и роботов, разумеется. О том, как добраться до выставки мы ранее рассказывали. Но если у вас свободной минуты нет, чтобы самому погулять среди высоких технологий - не беда. Наши корреспонденты в этой трансляции расскажут и покажут обо всем и все, что было на выставке.

В первом павильоне можно посмотреть беспилотный экраноплан. Разработка Санкт-Петербургского политехнического университета. Он может без топлива пересечь океан, работая от солнечных батарей. Его используют, чтобы наблюдать за косяками рыб и бороться с пиратами. Такая машина патрулирует сама участок океана и если видит нарушителей, сообщает на берег, чтобы оттуда отправили группу захвата.

Беспилотный экраноплан Фото: Данил СВЕЧКОВ

Беспилотный экранопланФото: Данил СВЕЧКОВ

На выставку пока пребывают гости. В этом году за безопасностью следят особо, так как вместе с Иннопромом пройдет саммит GMIS-2019.

Настоящие балерины презентуют новейшую разработку УГМК - машину, которая возит руду из шахты. За раз может взять до десяти тонн.

Уральские красавицы на выставке Фото: Данил СВЕЧКОВ

Уральские красавицы на выставкеФото: Данил СВЕЧКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Консул Болгарии попал в аварию с трамваем в центре Екатеринбурга
В Екатеринбурге перед приездом Владимира Путина запенили канализационные люки
16-летний подросток, попавший в аварию с бензовозом на Урале, в тяжелом состоянии
Не пристегнула ремень: 17-лентяя пассажирка погибла в аварии на трассе под Ревдой
«Зачем так рисковать жизнью»: жителей Нижнего Тагила испугал мужчина, ползущий по фасаду многоэтажки
Жителей Серова предупредили о медведе, который бродит вокруг города
Сел и поехал: участники Всероссийского мотопробега сняли документалку про пожарных из Екатеринбурга
«Водитель сказал им спрыгивать»: прокуратура выясняет обстоятельства гибели туристов на горной дороге в Свердловской области
«Он был пьян»: стали известны подробности страшной аварии в горах Урала
В Екатеринбурге художники раскрашивают асфальт на площади Первой Пятилетки
На концерт «Ленинграда» в Екатеринбурге пришло больше 30 тысяч человек
В ближайшие три дня погода порадует екатеринбуржцев теплом и огорчит дождями
Чтобы отметить победу Екатеринбурга в борьбе за Универсиаду-2023, на Плотинке поставили батуты
«Комсомольская правда» выяснила, сколько «Уральские пельмени» зарабатывают на корпоративах
«Унесли на носилках»: на концерте «Ленинграда» фанат Шнурова потерял сознание