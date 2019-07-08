«Роботы, иностранцы и виртуальная реальность»: прямая трансляция с Иннопром-2019 в Екатеринбурге

В Екатеринбурге началась Международная промышленная выставка Иннопром. Она уже десятая, юбилейная. Проходить будет с 8 по 11 июля, как и всегда, в выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО. На выставку приехали представители десятков разных стран. Показывают здесь новинки из сферы промышленности, высоких технологий и роботов, разумеется. О том, как добраться до выставки мы ранее рассказывали. Но если у вас свободной минуты нет, чтобы самому погулять среди высоких технологий - не беда. Наши корреспонденты в этой трансляции расскажут и покажут обо всем и все, что было на выставке.

В первом павильоне можно посмотреть беспилотный экраноплан. Разработка Санкт-Петербургского политехнического университета. Он может без топлива пересечь океан, работая от солнечных батарей. Его используют, чтобы наблюдать за косяками рыб и бороться с пиратами. Такая машина патрулирует сама участок океана и если видит нарушителей, сообщает на берег, чтобы оттуда отправили группу захвата.

Беспилотный экранопланФото: Данил СВЕЧКОВ

На выставку пока пребывают гости. В этом году за безопасностью следят особо, так как вместе с Иннопромом пройдет саммит GMIS-2019.

Настоящие балерины презентуют новейшую разработку УГМК - машину, которая возит руду из шахты. За раз может взять до десяти тонн.