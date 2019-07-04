Роботы-гитаристы и виртуальный бокс: что посмотреть на «Иннопром-2019»

С 8 по 11 июля в Екатеринбурге вновь пройдет Международная промышленная выставка «Иннопром». В этом году она будет юбилейной - десятой. А свои новинки в промышленной сфере покажут не только российские регионы, но и множество зарубежных компанией. Так, вместе с Турцией, которая в этом году стала страной-партнером выставки, на «Иннопроме-2019» будет представлено 15 национальных экспозиций. Это, отмечают организаторы, в два раза больше чем год назад.

– Свои национальный стенды представят Беларусь, Венгрия, Германия, Италия, Китай, Словакия, Чехия, Южная Корея, ЮАР, Япония, – рассказывают организаторы выставки. – Впервые будут участвовать Австрия, Казахстан, Франция и Тайвань.

«Иннопром» это деловое мероприятие, где каждый день заключаются десятки соглашений. Но людям, далеким от бизнеса и промышленности на выставке тоже будет интересно. Рассказываем, что там можно будет посмотреть и сделать.

ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ БОКСЕРОМ

Помните сцену из фильма «Матрица», где Нео пару секунд побыл в виртуальном тренажерном зале, а потом заявил «Ух ты! Я знаю кунг-фу»? Вот что-то подобное покажут и на «Иннопроме». На выставку привезут проект «VR Секреты бокса». Это шлем виртуальной реальности со специальной программой, который обучает боксу на ринге, существующем в цифровой реальности.

Вот так будет выглядеть тренер по боксу в виртуальной реальности. Фото: Компания СИГМАПРО, youtube.com

Цифровой тренер тебя бьет, а ты уворачиваешься. Нокаутов не ожидается, только статистика пропущенных ударов по итогам занятия и формирование индивидуальной программы тренировок. Кстати, шлем этот вроде как будет довольно бюджетным – вместо полноценного шлема можно использовать и просто устройство, в которое в качестве экрана вставляется смартфон. До «Я узнал кунг-фу за две секунды!» еще далеко, но до «Я научился боксировать за несколько месяцев, не выходя из дома» уже близко.

Где искать: Зона «ИННОПРОМ», стенд 3S15.

ЗАБРАТЬСЯ В ПОДЗЕМНУЮ МАШИНУ

Компания УГМК покажет полноразмерную шахтную машину грузоподъемностью до 10 тонн. Посетители смогут побывать в кабине техники и познакомиться с работающей приборной панелью управления.

Где искать: павильон №3, стенд 3В4

Посетителям покажут отечественную новинку, которой нет аналогов - погрузочно-доставочную машину ПДМ10-УГМК Ferrit для проведения подземных горных работ.

СДАТЬ ЭКЗАМЕН ПО ХИМИИ

В этом году периодической системе Менделеева исполняется 150 лет. В связи с этим посетителям Иннопрома предложат сдать экзамен по химии. Подарки обещают сладкие, так что это мероприятие будет интересно в первую очередь детям.

Где искать: павильон №3, стенд 3В4

На выставке можно будет освежить свои школьные знания по химии.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЯ АНТОНОМ ШИПУЛИНЫМ

Тем, кто соскучился по лыжам, на Иннопроме понравится биатлон-тренажер. Надев шлем виртуальной реальности и взяв в руки «ружье», посетители смогут проехаться по цифровой биатлонной трассе и пострелять по виртуальным мишеням. Почти как знаменитый российский биатлонист Антон Шипулин, только летом и без олимпийских медалей.

Где искать: зона «Иннопром», стенд 1D5

Таким виртуальным биатлоном можно заниматься не только зимой, но и летом. Фото: innoprom.com

УВИДЕТЬ АВТОБУС БУДУЩЕГО

Скоро передавать плату за проезд уже будет не нужно, ведь автобусы станут ездить без водителей и кондукторов. Один из таких привезут на «Иннопром». Новинка отличается тем, что может ездить не только по ухоженным чистым улочкам теплых южных городов, но и по заснеженным морозным улицам.

Где искать: зона «Иннопром», стенд 1B5

Такой автобус может ездить без водителя. Фото: innoprom.com

СНОВА ПООБЩАТЬСЯ С ИНОСТРАННЫМИ ГОСТЯМИ

Год назад Екатеринбург встречал болельщиков ЧМ-2018, приехавших из-за рубежа. На «Иннопроме» также будет много гостей из дальних стран. Чтобы посетителям было понятнее, откуда пожаловали гости, на стенде Екатеринбурга установят огромную карту мира, сделанную из пробкового дерева. Каждый гость стенда получит маленький пластиковый флажок, который он сможет приколоть к карте, указав таким образом место, из которого прилетел в Екатеринбург.

Где искать: павильон №1, стенд 1D3

На выставку «Иннопром» приезжают гости со всего мира.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОСМОТРЕТЬ НА БИТВУ РОБОТОВ И ЛЮДЕЙ

10 июля на стенде Уральской торгово-промышленной палаты состоится панельная дискуссия «Баттл: человек или машина». Там пройдет состязание между роботами и людьми. Так, механические музыканты, играя на гитаре и фортепьяно будут состязаться с дедушкой уральского рока Александром Пантыкиным.

Роботы сейчас не только в производстве заняты, но и в музицировании.Фото: Иван ВИСЛОВ

В это же время Свердловский областной онкологический диспансер покажет искусственный интеллект, помогающий спасать больных на поздних стадиях заболевания, а «Яндекс» представит робота, который восстановил старинную фреску и изобразил ее на стене пятиэтажного дома. Оппонировать им будут художники и врачи. Исход состязания определят в результате онлайн-голосования.

Где искать: зона «ИННОПРОМ», стенд 1B4

СПУСТИТЬСЯ В ШАХТУ И ПОГРУЗИТЬ РУДУ

Гостям стенда Технического университета УГМК предложат сесть за руль погрузочно-доставочной машины. С помощью 3D-очков гости смогут выполнить задание – проехаться по шахте и погрузить руду в специальный рудоспуск.

Где искать: павильон №3, стенд 3В4

Управлять такой машиной можно будет, надев 3D очки.Фото: УГМК

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ВЫСТАВКИ

МАШИНОЙ

Выставка проводится в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» на ЭКСПО-бульваре, 2. Добраться туда можно на машине. Для этого надо выехать на Кольцовский тракт, затем двигаться по нему до пересечения с кольцевой автодорогой. На развязке с ЕКАД развернуться и двигаться уже по Кольцовскому тракту в сторону центра Екатеринбурга.

Но учтите, что в этом году оставить машину на парковке могут лишь VIP-гости, участники выставки, а также средства массовой информации.

АВТОБУСОМ

Специальные автобусы будут ходить до выставочного центра все дни «Иннопрома» – с 8 по 11 июля от метро «Ботаническая» до МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с интервалом 15 минут. А также от метро «площадь 1905 года» до МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с интервалом в 30 минут. Курсировать автобусы начнут в 08.00, а закончат в 20.00.

Также с интервалом в 30 минут автобусы будут ходить от гостиниц города: «Маринс Парк», «Novotel Екатеринбург Центр», «Angelo by Vienna House Екатеринбург» и «Ramada Hotel & Spa». А от отеля «Грин Парк» автобус будет отправляться раз в 60 минут.

Важно: С 8 по 10 июля за вход с посетителей будут брать 350 рублей. 11 числа вход бесплатный, но надо зарегистрироваться как посетитель на сайте. Подробности можно уточнить на сайте https://www.innoprom.com. Телефон для справок: 8-800-700-82-31